艾怡良2月將在台中、台北開個唱。（天地合提供）

金曲歌后艾怡良今（4日）出席演唱會記者會，剛從日本返台的她，在返台前夕發現護照不見了，趕緊透過當地友人備案，再去警察局報案一次，並趕到駐日辦事處，才成功申請到證明文件，趕上飛機返台，過程十分驚險。她與「瑞典哥」分手後，已單身一年多，被問到此行是否有豔遇？她笑說，「我出國就沒有豔遇，我的前男友都是在台灣遇到的。」並坦承最近身旁出現「歐洲男」，正在約會ing。

艾怡良2月將在台中、台北開個唱。（天地合提供）

艾怡良說自己到東京每天卯起來打扮，想說會不會有人搭訕，但「真的是生意不好」，不過在台灣這一兩個月，身邊倒是有了異性朋友，是溫文儒雅的歐洲人，被問發展可能，她說「發展頻率我抓不準，我現在慢下來了」。她過去談異國戀皆因遠距離而難以維繫，「我不知道怎麼經營，現在先dating就好，再評估交往的可能性。」

艾怡良2月將在台中、台北開個唱。（天地合提供）

艾怡良2月將在台中、台北開個唱。（天地合提供）

35歲的艾怡良，之前已經凍卵，「我才凍一半，還有一半療程，等3月沒那麼忙的時候再去凍。」她認為40歲是女人的一個分水嶺，她還有5年可以思考結婚生子的事，她不會想要做試管，笑說還是希望「產地直送」。

談到新年計劃，她今宣布將於2月17台中、25日台北Legacy舉辦「橫行 Run Amok！」演唱會，1月6日中午啟售，她也想出新專輯、詩集，表示已經在寫歌，「來得及就年底，我有誇下海口我今年發的出來」，她也有接洽影集，「是很有挑戰性的角色」。而她的新年願望是「希望可以朝頭期款再邁進一步」，她表示喜歡住郊區，有在看新北的房子。