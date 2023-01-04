海悅（2348）今日公告2022年12月合併營收新台幣5.22億元，為今年新高，月增達5.33％，第四季、全年合併營收分別為14.75億元與49.2億元，皆為歷史次高。

海悅代銷接案順應市場共識，全台布局效益顯著，第四季代銷收入達14.75億元，為歷史次高表現，全年代銷業務收入達48.66億元，與2021全年的49.9億元相當；2023年公司全台3000億代銷儲備案量將陸續開案，加上台中《達麗創世紀》完工交屋，並啟動台南《世界南科》自建案銷售，在代銷、營建收入與投資收益三箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅表示，近期《平均地權條例》部分條文修正草案，規範預售屋5年內不得換約轉售，將對國內房價帶來新的影響因子，因海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若《平均地權條例》部分條文修正草案通過後，如自住買方取得合理的市場價格，對公司代銷業務是正面發展。目前海悅新開個案，包含新北市《宏普中央公園3-Grand Park》、桃園市《興富發鉑鋭》、《宏普画時代3-時晴苑》、新竹《春福大雋》、台中市《大華緃橫》、《悅見山》與高雄市《達麗雙子星》等建案，開價貼近買方市場，銷售成績出色。

展望2023年，海悅手握全台3000億代銷儲備案量，代銷業務來源無虞。海悅將持續與理念契合的建商，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係，預期每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，包含今年的《達麗創世紀》，與往後三年《擎天森林》、《新莊海悅花園》、《海研A3光點》、《南悅豐映》、《達麗冶翠》、《世界南科》、《敦仰》、新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段等共12大投資收益案，加上台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，不動產投資收益開發案陸續進入收割期，可望堅固中長期營運成長動能。