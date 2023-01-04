全球汽車市場近年朝向電動車發展的趨勢明顯，中國與南韓在車用電池領域競爭激烈，最新統計數據顯示，去年前11個月中國電池製造商市占率持續上升，一度主宰市場的韓廠市占率被狠狠超車。

根據韓聯社報導，南韓研調機構SNE Research發表的報告指出，2022年1至11月中國大廠廠寧德時代(CATL)坐穩全球最大電動車電池供應商，其市占率達到37.1%，比2021年同期增加4.9個百分點。

韓電池廠在全球市場的占有率明顯被中國對手吃掉，南韓前三大EV電池製造商LG能源解決方案、SK Innovation和三星SDI，在這段期間合計市占率為23.1%，較2021年同期減少7.4個百分點。

反觀中國電池廠寧德時代、比亞迪與中創新航合計市占達54.7%，比2021年同期的43.7%高出許多。

報導分析指出，中國電池製造商市占率持續上升，韓廠連車尾燈都看不到，關鍵在於中國內需市場龐大，加上北京政府砸重金扶持業者，因此讓中國電池廠商站穩龍頭地位。