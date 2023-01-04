觀察者網4日報導，根據韓國電池市場研究機構SNE Research於4日披露的數據顯示，由於中國大陸動力電池企業的強勢增長，2022年1－11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池製造商的全球市場占比僅剩23.1％，較上年同期下降7.4個百分點。與此同時，寧德時代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國大陸企業，合計占全球市場占比的54.7％，比上年同期增長11個百分點。

而在排名前十的動力電池企業中，中國大陸企業占多達6席，合計市場占比達到64.5％。具體來看，韓國企業市場占比的下降與中國大陸企業的激增形成了鮮明對比。作為全球最大的動力電池供應商，去年前11個月，寧德時代的裝機量達到165.7GWh，同比增長101.8％，市場占比由上年同期的32.3％上升至37.1％，增長4.8個百分點。

在過去的2022年，比亞迪以186萬輛的年銷量位居全球新能源汽車企業第一。相應地，比亞迪電池的供貨量也隨之大幅增長。2022年1－11月，比亞迪電池的裝機量達到60.6GWh，同比增長168.3％。市場占比由上年同期的8.8％上升至13.6％，增長4.8個百分點，反超韓國LG躍居世界第二。

與此同時，韓國LG同期的裝機量為54.8GWh，儘管較上年同期增長9.7％，但市場占比從19.6％降至12.3％，全球排名降至第三。日本松下以7.7％的市場占比繼續位列第四，但較上年同期下降了5.1個百分點，並且是排名前十的電池企業中唯一的日本企業。

除此之外，韓國的SK Innovation從6.0％降至5.9％，仍排名全球第五；三星SDI的市場占比維持在5％，位居第六。緊隨其後的又是四家中國大陸公司：中航鋰電（4％）、國軒高科（2.8％）、欣旺達（1.7％）和蜂巢能源（1.3％），且裝機量較之上年同期均增長110％。

根據SNE Research的數據，2022年前11個月全球動力電池將達到446GWh，同比增長74.7％。而中韓動力電池企業的此消彼長，則與中國大陸新能源汽車銷量的大幅增長密不可分。

中國汽車工業協會披露的數據顯示，2022年前11個月，中國大陸新能源汽車累計銷量達到606.7萬輛，同比增長1倍，占全球新能源汽車市場占比的60％以上。SNE Research同時指出，中國大陸新能源車企已經走上向全球市場飛躍的軌道，並且已展現出完全取消電動汽車補貼政策的自信。