中國股市明顯走高，以及人民幣升破6.9，都為市場情緒造好。投資人對於中國廢除嚴格的新冠管制和隨後的復甦，採取了樂觀態度。

周三香港恆生指數高開174點，收盤上漲647.82點或3.22%，為20793.11點，為新年後的連二漲，並收在近5個月新高。國企股(H股)升231.55點或3.39%，為7065.53點。

反映中概股的那斯達克中國金龍指數隔夜大漲3.76%；科技指數周三也大力上漲4.58%，其中阿里巴巴大漲8.7%，阿里健康升11%，嗶哩嗶哩升9%，騰訊漲4.6%。

內房股和物業股集體上漲，旭輝大漲13%，龍湖升12%%，碧桂園漲7.4%，旭輝永升漲12%，碧桂園服務升11.7%。

資料顯示，中國元旦各城市的新樓成交面積為年增2成。此外人民銀行廣州分行表示，將指導轄內多家銀行的分支機構，為省內優質房企辦理內保外貸業務。

舜宇光學大跌9.8%，報85.7港元，為表現最差藍籌股。美銀最新給予跑輸大盤的評級，目標價為66港元；美銀認為消費者需求疲弱，以及電動車成長放緩的風險，都會影響到公司獲利。此外也有消息指出，蘋果的MacBook和Apple Watch等零組件出現減產。

外電消息指出，中國擬恢復從澳洲的煤炭進口。煤炭股下跌0.2%，兗礦能源跌2.7%，中煤跌3.6%；然而計畫獲准進口的四家中企股價上漲，華能升2.7%，大唐升1.5%。