台北市第3選區（中山、北松山）立委補選政見發表會今天下午登場，民進黨候選人吳怡農說，希望用政見主導選舉方向，可是對手做了完全不一樣的選擇，自己從登記以來面對不斷的抹黑、謾罵、人身攻擊，相信這絕對不是選民所期待的，有更多人感到無奈、厭煩，如果覺得台灣的選舉可以更好，一定要出來投票支持他。

吳怡農表示，選舉應該以候選人政見作為主軸，可是非常可惜的，短期選舉操作，聳動刺激的口水戰，全面取代甚至掩蓋了理性的政見討論，自己投入選舉以來，舉行了4場政見發表會，還有無數的客廳會，目的就是要跟選民說明報告我們的立場還有主張。

吳怡農提及，台灣必須是個更安全的家，兵役訓練內容須全面改革、適度延長兵役、建立國土防衛部隊，他進到國會後，會要求行政部門盡全力讓每一位役男平安回家，當年輕人將時間奉獻給國家，不會讓大家感到時間有一刻被浪費，在國防所做的所有努力都是為了維持和平，國軍建軍備戰只有一個目的，就是避免戰爭發生、維護生活方式，國安必須是不分顏色、不分黨派，大家共同來努力的議題。

吳怡農表示，安全的家不只依賴軍隊，也必須由各地方警消人員協助，2300萬人口裡消防人員不到1.6萬人，光在台北市，消防人員不到1800人，每1400人裡面只有1位消防員，平時人力緊繃，在災害發生時，完全沒辦法負荷，需要透過中央政府補助，增加地方消防人力，汰換老舊消防裝備、車輛。

吳怡農表示，除了安全也要發展，面臨人口減少、人口老化，居住、交通等挑戰，松山機場的遷移可以協主克服這些挑戰，現在終於有本錢、終於有條件來討論，因為2030年桃園機場的第三跑道即將完工，就有容量把松機的客運量送到桃園機場，這個時候我們可以重新規畫大台北區的都市規畫，開始解決內湖南港交通問題、建設公設設施，包含社會住宅。

吳怡農認為，松山機場的213公頃如何使用必須討論，但更重要的是周遭3000公頃的腹地，受到禁限建的限制，眼看2030年僅勝6、7年的時間，完整、更好的都市規畫，提升台北生活環境，帶動台北市未來30、40年的發展。

吳怡農指出，自己對於下一代的期待是希望每個孩子能夠在國際立足，親身體會到外語能力對工作上的幫助，他提倡建立平價優質的外語學習、外語會話的課後學習機會，讓所有家庭、一般受薪家庭的小孩都從小有機會接觸到全英語的課後學習環境，讓每個孩子可以獲得平等學習的機會、到世界闖蕩。

吳怡農表示，在後疫情時代即將開放國門，在過去3年有許多的夥伴們，有許多產業、家庭相當辛苦，在政府財政許可的狀況下，需要對最需要的人，盡快地提供現金補助，展現政府對於民眾的關心與協助，此外對於經濟的挑戰，政府也要盡快地推出振興方案與規畫。

吳怡農說，希望能夠做出一些改變，透過政見來說服選民，歡迎選民老闆們透過政見檢視他適不適合、有沒有資格擔任立委，在國會代表大家；過去1個月他堅持正向選舉，希望用政見主導選舉方向，可是對手做了完全不一樣的選擇，從登記以來面對不斷的抹黑、謾罵、人身攻擊，相信這絕對不是選民老闆們所期待的選舉，有更多人感到無奈、厭煩。

他強調，1月8日不是他一個人的選舉，是大家的選舉，如果覺得台灣的選舉可以更好，台灣的民主應該要理性的競爭、相互的尊重，而不是攻擊謾罵、抹黑、吵架，8日一定要出來投票支持吳怡農。