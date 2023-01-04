第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽，本周六（7日）在輔仁大學體育館展開新賽季，本季首度SBL與WSBL賽程合併進行，也會前進雙北以外的縣市進行比賽，國內女籃霸主國泰人壽，補進劉昕妤、陳孟欣兩位即戰力好手，要挑戰WSBL隊史13連霸及跨社甲聯賽30連霸紀錄。

國泰女籃教練鄭慧芸表示：「球隊去年休賽季期間赴韓國移地訓練，與WKBL球隊交流，也參加了朴信子盃女籃賽，表現獲得他們職籃會長肯定，甚至邀請國泰女籃加入成為WKBL第七隊，展現了球隊實力。」隊上資深好手陳鈺君則鼓勵學妹們「做中學、錯中學」，努力提升實力，也很開心看到大家的進步。

第17屆WSBL亞軍台元紡織女籃，得分好手林文佑上季面臨膝傷打擊，本季重新出發，她透露，去年受傷對她是蠻大打擊，「不過運動員就是一直遇挫折再克服，目前快克服成功，球隊也準備好，新球季繼續追求不變的目標，就是爭取冠軍！」

上季WSBL季軍台灣電力，去年由陳萓峰接下執行教練職務，她表示，從球員身分退休兩年第一次帶隊，希望傳承自己22年籃球生涯經驗，讓大家看到不同的台電女籃，接下兵符這6個月多也努力和球員磨合，期待用好表現喚醒球迷進場加油。

台電好手劉希曄認為，本季除了在輔仁大學、板橋體育館，更走出雙北，WSBL甚至首度前進新竹市與彰師大安排賽程，她也相當期待。

同樣有新教練帶兵的中華電信女籃，由柯孟儀接下兵符，建教保留名單球員有多位本季投入WSBL賽場，陣中主力後衛潘姿吟透過三對三賽事體驗不同的比賽方式，她會藉由從中學到的個人動作，帶入五對五對抗，也期待新球季與隊友有何新的火花。

本季SBL和WSBL共計前往輔仁大學、板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學及高雄鳳山體育館等地進行，賽制上也做了變革，SBL與WSBL例行賽每兩個循環為一階段，SBL有5個階段，WSBL為4個階段，每個階段會產生冠軍獲得獎勵，季後賽改為挑戰賽制，例行賽總成績第3與第2進行3戰2勝制挑戰賽，例行賽第1則直接晉級冠軍賽，與挑戰賽勝隊進行5戰3勝制的冠軍決賽。

第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽例行賽第一階段門票已開放預售，球迷可上年代售票系統各端點及四大超商(7-11、全家、萊爾富、OK)購票系統購買，每張門票售價300元，本屆依然進行學生推廣日免費進場活動，各級學校學生憑學生證或穿著制服即享有免費入場優待。