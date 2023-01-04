台北市第3選區立委補選政見發表會今日下午登場，國民黨候選人王鴻薇拋出核二核三延役、還稅於民、強化社會安全網、全面檢視政府廣宣標案、降低公辦都更門檻5項政見，她針對強化社會安全網進行詳細說明時表示，目前國人心理健康預算占比過低，且社區心理衛生中心嚴重不足，每106萬人只分配到1間，她認為，未來除了數量要增加，功能也要升級。

在政見發表會上，王鴻薇先表示，吳怡農在政見發表會一再攻擊她謾罵，但她想反問，她從選舉開始到現在，除了提出質疑之外，到底有哪一句話對吳怡農謾罵、人身攻擊？這種指控是不可承受之重，「政治人物講話一定要有所本」。

她也強調，她先前就勾選用辯論方式來進行政見發表會，而吳怡農應該要對外說明，自己勾選的是什麼方式，是否一開始就拒絕、迴避辯論，這非常遺憾，「政見會採取每人15分鐘發言對選民來講是不公平」。

王鴻薇提出5大政見，第1個是主張核二核三延役；第2個是還稅於民；第3是強化社會安全網；第4是進入立院後，全面檢視政府廣宣標案，有沒有綁標特定媒體；最後則是降低公辦都更門檻。

針對社會安全網，王鴻薇表示，過去幾年台灣發生了很多令人遺憾的悲劇，比如殺警案，或是在疫情期間有超商店員被刺胸、刺眼，這都讓民眾感嘆，台灣社會安全網是不是還在補破網，而社會安全網包羅萬象，為重要是要如何接住身邊墜落的人。

王鴻薇提及，目前國人心理健康司預算占比偏低，只佔衛福部總預算１.74％，就算推出社會安全網2.0，人均預算也只有27元，「只有一碗泡麵的錢」，如此預算分配是否合理，應該再做檢討，除了預算應該更合理分配之外，她也要具體指出，全台目前只有22間社區心理衛生中心，嚴重不足，每106萬人只分配到1間，而根據數據統計，每100人只有1個人能接受健保醫師晤談。

王鴻薇指出，社區心理衛生中心除了要增加，也應該要升級，以台北市來說，心理衛生中心放在衛生局下面的一個科，層級偏低，但應該要比照家暴防治中心，納入警察局、社會局、教育局或者是自殺防治中心的功能。

接著，王鴻薇表示，目前都更進度極為緩慢，很多民眾擔心會被建商剝削，所以她我主張公有土地應積極參與公辦都更，讓荒廢的土地強化利用，而現有的90％門檻偏高，如果能夠透過修法的方式降低，除能讓地方政府更積極推動公辦都更，也能提升民眾參與意願。

王鴻薇也說，台灣電力現在面臨缺電、漲價、空污的問題，核二、核三廠年發電量約310億度，高達百分之10.65，如果按照蔡政府提出的2025非核家園，現在綠電的發電比例已經嚴重跳票，尤其現在全世界都碰到能源危機，歐盟已經將核能納為綠能，日本也要推動核電廠延役，另外韓國不但要推動核電廠延長壽命，還要擴大投資核電廠，「今天台灣面臨這樣嚴峻的問題，大家都在想辦法解決，難道我們還要任由民進黨抱著反核神主牌，無法解決世界面臨的能源問題嗎？」

至於還稅於民政見，王鴻薇則是要杜絕政府浪費，她說，吳怡農先前還發新聞稿指謫她不對，如今拿香跟拜，現在證明這些攻擊是不攻自破，當然她也很高興朝野立委、行政院能從善如流，不過中央敲定普發6千元，蔡政府六年卻超徵1.1兆，「如果我沒有發現，如果我沒提出還稅於民，這些錢政府是怎麼花掉的呢？會還給老百姓嗎？」。

王鴻薇也表示，自己進入立院後，一定嚴格審查預算，看緊荷包，而現在政府重大預算很多不夠透明，還稅於民也不該一次性發放現金，因為如果這樣的話，就變成是選舉期間的政策買票，不是嗎？應該要做的是建立一個制度。

王鴻薇強調，作為一個立法委員就是必須去勇於監督，勇於為人民發聲，現在立法院裡面民進黨的席次已經太多了，要通過什麼預算都能用輾壓的方式，未來並不需要一個為政府護航、做投票部隊的立委候選人，而是一個要能夠強力監督的立委候選人。

會後王鴻薇受訪時被問到「給自己幾分」，她認為，自己時間控制、節奏還不錯，有把政見說清楚，至於打幾分則留待外界評論。