世界拳壇四大聯盟之一的WBC計畫在今年創立跨性別拳手專屬的賽事，總裁蘇萊曼（Mauricio Sulaiman）告訴英媒《每日電訊報》，創設新項目的理由是WBC絕不會歧視任何性別，希望跨性別拳手也有登台競技的機會，同時可以避免「男女對打」的問題。

蘇萊曼指出，男女對打是WBC絕對不允許的事，「我們是女子拳擊的先驅者，不管性別在後天如何改變，只要在拳擊擂台，男人絕對不可以打女人，也不容許灰色地帶。女跨男或是男跨女，他們也都不可以對戰生理性別不同的異性對手。」

簡言之，WBC仿照英式橄欖球一律使用「出生性別」來劃分，如果是「男跨女」的跨性別拳手（出生為男性），她就只能對戰另一個「男跨女」的跨性別拳手。她不可以對戰一般的女性拳手或是「女跨男」的跨性別拳手。

橄欖球因為碰撞激烈、危險性高，嚴格規定只有「生理女性」的球員才能參加女子比賽，謝絕所有「男跨女」的球員。WBC的計畫是成立一個聯盟和錦標賽，專門提供跨性別拳手競技，也就是會有跨性別專屬的各量級拳王腰帶。

美國加州拳手曼紐爾（Patricio Manuel）原是女子業餘拳王，她是女同性戀，後來手術變性成為男人，她是史上首位在職業擂台打贏男人的跨性別拳手。WBC對此做出限制主要是基於安全考量，蘇萊曼說：「我們這麼做是為了兼顧安全性與包容。」