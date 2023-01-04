觀察者網報導，據紐西蘭媒體stuff新聞網4日報導，紐西蘭疫情應對部長阿亞莎．維拉爾（Ayesha Verrall）4日證實，紐國官員們已經做過公共衛生風險評估，認為中方旅客不會造成紐西蘭病例大幅增加，意味著不需要或沒有理由限制入境，紐西蘭因此不會要求中方遊客提供新冠檢驗陰性報告。

維拉爾說：「部門官員們已經進行了公共衛生風險評估，包括對來自中國的旅行者的潛在病例數進行評估。這證實了這些遊客不會導致紐西蘭的確診病例出現重大增長，這意味著入境限制是不必要的，也是不合理的。」

維拉爾表示，紐西蘭等其他國家已經暴露於BA5變種。對於近期肆虐在其他國家的XBB1.5變種。維拉爾表示，紐西蘭政府尚未收到紐西蘭出現任何新XBB 1.5變種病例的通知，但會繼續監測這種變種。

但在同時，維拉爾也表示紐西蘭將要求來自中國大陸的旅客自願參加快速檢測並分享資訊。她說：「在未來幾周內，我們將臨時向最近從中國抵達紐西蘭的人群隨機抽選樣本發送電子郵件，要求他們進行新冠病毒測序，並與紐西蘭衛生部門共用資訊。這一請求完全是自願的，我們以前使用這種方法時，國際旅客都很願意配合。」

除了隨即抽選人群測序以外，紐西蘭防疫部門的科學家們還將對國際航班的廢水進行抽樣測試，並評估這種方法能不能取代讓旅客自願測試。

在最後，維拉爾呼籲旅客接種疫苗，她說：「總之，及時接種新冠疫苗，包括加強針，仍然是防止住院和重症的最佳手段。即便你感染了目前流行的任何新冠病毒毒株，目前的疫苗仍然有效地降低了嚴重疾病的風險。」

維拉爾最後說：「紐西蘭繼續歡迎來新旅客，我們要求每個人都遵守目前的公共衛生措施，包括如果你身體不適就待在家裡，如果你的新冠檢測呈陽性就隔離。」