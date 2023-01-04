35歲楊姓男子因喝酒醉，不勝酒力倒在新生南路一段路旁，54歲黃男騎腳踏車經過發現，假意上前關心，卻將黃皮包內的2000元及信用卡洗劫一空，還拿信用卡去買頂呱呱炸雞測試，中正一警方循線追查，日前將黃男緝捕到案。

被害楊男日前向警方報案，表示他和友人約在酒吧喝酒，結束後因酒醉，迷迷糊糊倒在路邊，印象中有人靠近他，而且在他附近東翻西找，他後來清醒時，就發現皮包內的2000元跟信用卡不翼而飛。

警方調閱監視器，發現1名男子騎腳踏車經過，發現楊路倒後假意靠近、觀察，確認楊反應後，開始在楊身上搜刮，最後才揚長而去。

警方另調閱刷卡記錄，發現黃竊走現金及信用卡後，拿到某炸雞店試刷，買了200多元的炸雞後，又跑到超商購物，經循線追查，日前傳喚黃男到案。黃起初還想抵賴，辯稱只是關心上前查看，但警方出示監視畫面及刷卡記錄，警訊後依竊盜、偽造文書將他送辦。