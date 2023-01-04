苗栗縣長鍾東錦4日上午赴竹南鎮代會向連任成功的鎮代會主席何秀綿、副主席李城以及新當選鎮代致賀。（謝明俊攝）

苗栗縣18鄉鎮市代表會於去年12月25日宣誓就職後，隨即選出主席及副主席，新科苗栗縣長鍾東錦從4日開始，分批親赴各鄉鎮市代表會，向新任或連任的主席、副主席當面致賀，頒發當選證書並致贈賀匾，4日上午，鍾東錦首先到達竹南鎮代表會，向連任成功的主席何秀綿、副主席李城致賀，本屆竹南鎮代表會並有5名新任代表，鍾東錦同樣表達恭賀當選之意，期望府會和諧共同為鄉親服務。

4日上午，鍾東錦由縣府民政處長彭基山陪同，首先到達竹南鎮民代表會頒發主席何秀綿、副主席李城的當選證書，並分別致贈「民意良首」、「輔政為民」賀匾。鍾東錦恭賀何秀綿、李城獲得代表支持與肯定，連任主席、副主席，希望能夠群策群力，縣府、縣議會、鄉鎮市公所、代表會、村里長大家一條心，齊心協力建設家鄉。

苗栗縣本屆當選的18鄉鎮市主席、副主席，包括有苗栗市陳仁杰、王封台，頭份市溫宜靜、張家榮，竹南鎮何秀綿、李城，苑裡鎮洪晃琦、林俊廷，後龍鎮花麗卿、周政發，通霄鎮徐淑雲、黃啟森，卓蘭鎮詹永光、詹秉憲，公館鄉趙興邦、彭旻萱，銅鑼鄉林九炲、賴碧雲，三義鄉林盈富、張玉鳳，大湖鄉謝見德、陳永豪，造橋鄉陳裕福、廖義勇，頭屋鄉涂金臺、范賢達，西湖鄉古召善、吳峻毅，三灣鄉邱騰森、彭秀珠，獅潭鄉林昌元、謝發汶，南庄鄉黃順源、莊新妹，泰安鄉陳道光、葉純輝。