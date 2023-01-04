群益投信今天發表台股第一季投資展望，認為台股已由先前的評價修正，轉為評價回復行情，中長期投資機會浮現，看好6大主題，建議可依個人投資屬性與風險偏好，以「RABBIT」配置策略來因應。

品觀點｜群益投信Q1投資展望！台股評價回復 「RABBIT」配置策略因應（圖/品觀點提供）

群益投信固定收益部主管林宗慧。（圖/記者李錦奇攝影）

R代表Rebound搶反彈，可留意美股基金與台股基金。

群益投信投研部主管陳沅易。（圖/記者李錦奇攝影）

群益投信ETF與指數投資部主管張菁惠。（圖/記者李錦奇攝影）

A代表Asia，以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意。

品觀點｜群益投信Q1投資展望！台股評價回復 「RABBIT」配置策略因應（圖/品觀點提供）

B代表Best Balance，訴求穩健之投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場。

I代表Income，包括殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債。

T代表Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注，投資人不妨透過同時布局此二大領域的雙電基金來參與。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，2022年受到通膨高企的影響，俄烏戰爭影響全球供應鏈更是讓通膨問題雪上加霜，主要央行積極升息，卻也讓經濟活動出現放緩，全球需求活動轉弱，上述原因也進一步使得風險性資產波動劇烈。

後市來看，在基期效應下，美國通膨在去年第四季觸頂滑落，儘管仍未解除央行的升息壓力，不過若通膨水準保持降速，今年有望迎來升息政策的尾聲，搭配各區域經濟前景不盡相同，主要央行之貨幣政策可能開始分歧，收益率投資機會可望恢復。

就資產特性來看，經歷公債利率大幅上調後的信用債，現階段收益率來到極具吸引力的水準，企業信用體質也保持健康，信評維持調升趨勢，預期違約率水準仍將保持低於長期平均，表現可以期待。

而若進一步綜合考量殖利率、存續期間以及波動風險，投資級債中以金融次順位債、非投資級債中以優先順位非投資級債，最值得留意，主因在於其都具有高息優勢，但存續期間相較同類型債券較低，有助抵禦市場波動，故可作為優先考量的標的。

群益投信國際部主管洪玉婷表示，主要央行採取升息舉措力抗通膨，雖令國際股市波動劇烈，經濟前景更引發市場疑慮，不過隨著通膨可望逐步降溫，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，也讓股市投資契機浮現，區域來看又以美國、中國、印度與東協相對看好。

在美國方面，隨著升息可望於今年來到尾聲，儲蓄與出口仍有空間支撐GDP，加上企業營運仍屬穩健，製造業回流讓產業供應鏈重構，故後市表現仍不看淡。

中國則是在防疫政策大鬆綁，同時互聯網監管與房地產政策也有所放鬆下，可望迎來復甦行情；印度可望受惠於貨幣政策料由緊轉鬆，且因為稅額超收故將運用於基礎建設與國防，加上內需強勁，可望進一步帶動股市表現。

東協是全球少數經濟成長率預測高於長期平均，但通膨率低於長期平均的地區，中國提前解封，東協將受惠對中國出口增加，以及國際觀光客回籠，投資前景可期待。

產業題材方面，以生技、電動車與多元電力的發展相對值得留意，主因生技類股抗景氣循環，且人口老化趨勢也令醫療需求不墜，類股表現值得留意，電動車與多元電力產業則在各國政策力挺與發展下，可望維持較高的成長性。

群益投信投研部主管陳沅易表示，觀察近期台股走勢，在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，台股由先前的評價修正轉為評價回復行情。目前，台股的本益比10.47倍，低於十年平均值的14.4倍，股價淨值比為1.83倍，高於十年平均的1.64，殖利率為5.05％。

後市來看，台股評價有望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在，此外，在中國解封下，原物料行情也可期待，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。

在產業佈局方面，建議可關注成長性佳之產業，包括晶圓代工、電動車、生技，此外，內需消費、原物料與高股息亦可多留意。

群益投信ETF與指數投資部主管張菁惠表示，面對機會與風險兼具的投資環境，投資人亦可善用ETF來進行資產配置，既掌握市場反轉向上行情，也能以此建立收益來源，甚至打造月月領息的投資模式，同時達到平衡投資組合波動的效果。

在第一季ETF投資配置上，股票型ETF建議優先考慮台股高息ETF，主因台股高息ETF向來為存股族長期投資的首選工具，因台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，現階段在台股相對低檔位階，適合進場撿便宜。

其中，群益台灣精選高息ETF(00919)是首檔納入企業獲利成長因子、宣告股利的進化版高股息ETF，不僅掌握高息，也能參與台股中長線成長機會。在債券ETF方面，則建議以資產品質佳的投資級債ETF為首選，以抵禦未來經濟下行風險，現階段以行業基本面穩健之金融債ETF、公用債ETF最值得留意。