去年4月57歲的王姓男子與親哥哥發生爭執後，王男拿啞鈴重擊親哥頭部，隨後再持藍波刀往親哥左頸刺殺，親哥當場倒臥血泊死亡，王男伴屍7天後事情才曝光。高雄地院審理時，發現兄弟長期感情不睦，親哥5年前也曾拿刀攻擊王男，連胞妹都替王男向法官求情。法官認為王男與親哥多年同處一室，遭受長期的精神迫害，因此依殺人罪判王男徒刑12年。

王男與哥哥雖為兄弟，但感情相當不睦，平時鮮少互動，去年4月18日，2人又發生爭執，王男上樓拿起藍波刀，再下樓舉起重達14磅的啞鈴，往正在看電視的哥哥頭部猛砸，哥哥因遭受攻擊跌倒在地，王男趁勢將預藏的藍波刀往哥哥左頸刺下，哥哥當場倒臥血泊。

王男見哥哥死亡後，用棉被將哥哥屍體蓋住，並伴屍一周，直到忍受不了屍臭味，才逃離家門，並告訴友人「我殺死哥哥了」，請友人協助報警，王男也隨之消失蹤影。

警方到場時只見哥哥遺體，不見王男身影，直到4月28日才在旗津風車公園內找到王男，王男自知難逃法網，但也不願乖乖就範，拿著藍波刀抵住自己的脖子，與警方僵持不下，直到警方遞菸給王男才讓王男卸下心防，警方也趁這時將王男逮捕。

高雄地院審理時，王男坦承犯案，他也表示對於自己殺害哥哥的行徑感到愧疚，曾企圖尋短，連要留給女兒的遺書都已寫好；而胞妹也在法庭上替王男求情，表示哥哥5年前也曾拿刀傷害王男，但當時王男並沒有追究。

胞妹認為，這場憾事是家門不幸所釀，因為王男長期和哥哥共處一室，但哥哥將垃圾、廢棄物堆置家中，造成住處環境相當髒亂，王男長期忍受下，才會一次爆發，希望法官能給王男改過自新的機會。

法官認為，綜合精神鑑定報告和相關事證，胞妹的證詞正確，雖然王男犯下殺人罪，但並非毫無憐憫之處，因此依殺人罪判王男徒刑12年，可上訴。