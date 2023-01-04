2022年台股重挫4081點，是史上第2大跌點，跌幅高達22.4％，不過，還是有強勢ETF（指數股票型基金）抗跌演出，為投資人守護財產，像是FH富時高股息低波動ETF(00731)，2022年含息報酬率-5.05％，在成立超過1年的ETF當中表現居冠，且近三年總報酬率也達29.72％。《品觀點》特別訪問了該檔基金經理人陳仲愷，親自分享勝出關鍵以及給投資人的建議。

品觀點｜00731去年績效傲視ETF！基金經理人親曝關鍵 建議高股息ETF這樣選（圖/品觀點提供）

「FH富時高息低波ETF(00731)之所以能有穩定表現，主要關鍵在於ETF本身的選股邏輯」陳仲愷指出，00731從台股市值前150大股票中，挑選出60檔過去股利配發較多的個股，再進一步篩選出40檔低波動的股票，這樣的方式可以避免股價大起大落，同時又能掌握產業脈動，選出獲利好的高股息股票。

品觀點｜00731去年績效傲視ETF！基金經理人親曝關鍵 建議高股息ETF這樣選（圖/品觀點提供）

陳仲愷說，00731的重要持股，包括電信三雄，屬於防禦型股票，去年股價相對抗跌，這樣的情況，也同樣出現在各國股市，公用事業股票，表現都是相對抗跌的；其次，金融保險股也是00731的重要持股，比重超過3成，其中，接近七成都是銀行股，是投資人喜歡存股的標的。

品觀點｜00731去年績效傲視ETF！基金經理人親曝關鍵 建議高股息ETF這樣選（圖/品觀點提供）

陳仲愷說，正因00731主要配置在電信股、金融類股這兩大類股，遇到去年這樣的股市空頭年，相對於電子類股來說，受衝擊相對較小，因此讓00731去年相較於其他ETF以及主動型基金，表現來得抗跌。

FH富時高股息低波動ETF(00731)基金經理人陳仲愷。（圖/復華投信提供）

每年3月，00731會重新檢視成分股，選出高股利、低波動的股票來佈局，陳仲愷說，近三、五年來看，金融股、成熟電子產業，都是00731資產配置的重點，產業分布會比較穩定且平衡，不會集中在單一產業，可以幫投資人做到風險分散。反觀主題型的ETF，聚焦在某一種產業的，例如鎖定電動車，一旦遇到空頭年，績效波動會很大。

「投資人除了關注高股息，其實也應該思考，自己是否能夠承受股價高波動！」陳仲愷提醒投資人，去年是很好的例子，有些高股息股票，殖利率雖高，但有的股價跌幅超過20％，投資人可以問問自己，能不能承受這樣的股價起落？

陳仲愷也要打破一般投資人的迷思，誤解低波動可能代表漲不動。他說，有的股票雖然波動低，但可能是一路漲上去，未必「抗跌不跟漲」；且在空頭年，低波動股票股價相對抗跌，對於存股族來說，反而比較適合，晚上可以睡得安穩。

00731去年的含息報酬率-5.05％，波動度11.71％，在成立超過1年的ETF當中表現居冠；近3年總報酬率29.72％，波動率14.71％，陳仲愷說，這證明了不只是抗跌，還會跟漲，「正因為00731的選股邏輯，可以抗跌跟漲，今年以來一路維持前三名，讓我跟其他主動型基金經理人相比，壓力相對較小，晚上睡的好」。

金融業去年獲利衰退，可能有投資人擔心，00731的金融保險股配置比重較高，會不會影響今年績效？陳仲愷分析，去年金融業遇到兩個狀況，第一個是防疫保單，另一個是金融資產評價減損。前者來說，這是一次性衝擊，到了今年三、四月，影響會慢慢消失，今年不會再存在；後者來說，美國聯準會升息動作，今年也會到盡頭，風險比較少，有利空出盡的味道。

陳仲愷說，壽險股去年股價波動大，今年3月00731檢視成分股時，的確有可能被刷掉，但任何產業都可能景氣循環，說不定到了明年，可能又回到成分股名單，這正好凸顯，投資ETF會比投資個股好，比較不會有人為情感判斷，真正做到風險分散。

對於想要投資高股息ETF的投資人，陳仲愷建議，市場有很多投資專家達人分享經驗，投資人可以參考，但最終還是要選擇適合自己的，像是市場上有11檔高股息ETF，都有不同特性，想要賺價差的，可以挑波動較大的，但相對要承擔較大風險；想要穩穩地存股的，就適合波動較小的。從去年績效來看，高股息ETF落差很大。

陳仲愷進一步分析，00731是每年換股一次，有的高股息ETF則是一年換股兩三次。理論上來說，ETF如果換股太頻繁，會有交易成本，長期下來是否划算？另外，ETF如果填息，投資人才是真的賺到股利，否則只是左手換右手，以上這些都是投資人應該思考的。

「市場不會一路往上漲，去年空頭年，正好是投資人檢視投資組合的機會，很多產品沒有經過完整循環，看不出特性，投資人可以檢視自身風險承受度，不想經歷股價大起大落的，想要存股，不想有太大波動的投資人，就很適合投資00731，可以睡得安穩」陳仲愷指出。