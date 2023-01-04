近日長榮航空子公司長榮航勤公布年終為1個月，讓不少員工不滿年終獎金和母公司差距過大，在元旦連假期間高達151人臨時請假，導致機場航班大亂，2日由公司董事長、總經理都親自下場協助，有網友發現董事長外型很像藝人康康，對此康康做出回應：「我在長榮的打工的事情，終究瞞不住啊！」

藝人康康今（4日）在Facebook發文，幽默認領董座身分：「大家早安，哎呀！我在長榮的打工的事情，終究瞞不住啊！」並貼上長榮航勤董事長陳有玉的新聞畫面，就是這個戴著口罩搬行李的畫面，讓網友發現陳有玉外型神似藝人康康，對此康康幽默調侃讓不少好友笑翻。

網友紛紛留言「康董好，從街友搖身變董事，好勵志啊」、「真的長的很像」、「康哥真是無所不在」、「我真的看錯 」、「幹嘛這麼辛苦當歌星，繼續搬行李就好」、「原來你真的是董事長」。藝人紀言愷發言：「長榮謝謝哥支援」，黃子佼也回應「真的太像欸」，何妤玟留言「哥領了多少年終？？」

罷工行動持續中，在長榮航勤任職的員工在Facebook舉列工作辛勞之處，包括在夏天氣溫高達36度以上，機艙內溫度超越50度體感高溫下，得彎腰或是長蹲在高度只有100-120公分左右空間搬行李；每個人一天平均要搬運700件起跳、每件30公斤的行李與貨物；此外，半夜1、2點還得承受疲勞以及日夜顛倒的精神壓力，執行架高型態的洗機作業，以及時不時因為人力短缺得加班，以平衡航班順利運作。她更透露航勤同仁的心聲，大家並不全然是認為一個月年終、加薪2千元太少，而是在意為何和航空同仁以及航太同仁有如此大的落差。