不少民眾期待的高雄市首棟新建社宅「凱旋青樹」，高市都發局4日發布招租計畫，計有1房、2房及3房型共245戶招租，預定2/7至3/1受理申請，1房型每月租金3900元起，2房型每月租金1萬1000元起，3房型每月租金1萬3800元起，若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象。

高雄社宅「凱旋青樹」2/7起受理申請 月租金3900元起│高雄

「凱旋青樹」社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，且位處都市蛋黃區核心，配合鐵路地下化開發契機，不僅是綠園道軸線上的重要地標，亦為帶動周邊都市土地再開發利用指標。

高雄市都發局長吳文彥說，「凱旋青樹」建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型規劃上，一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，除提供245戶居住單元，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。

吳文彥說，「凱旋青樹」1房型每月租金3,900元起(含管理費)，2房型每月租金11,000元起(含管理費)，3房型每月租金13,800元起(含管理費)，內附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等設備(水電費自付；家具自理）。

租期為3年，承租人於租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格者，得以書面申請續租，總租期合計不得超過6年，若為經濟或社會弱勢身分者(關懷戶)得延長租賃期間為12年(含續租)。

高雄市都發局強調，若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象，並非先搶先贏！市民若符合已成年、家庭成員(不含父母及祖父母)在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為50,467元）等條件，即可備齊相關文件於2/7至3/1提出申請。(記者張雅雲/高雄報導)