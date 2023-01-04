衛生福部自111年2月起放寬長照個案交通接送補助使用對象，經評估屬長照需要等級為第2級（含）以上之長照失能者，為交通接送服務的對象。高雄市政府為提供長照個案外出「行」的便利，長照2.0推出交通接送服務，包含居家往返醫療院所協助就醫、定期式復健或透析的就醫交通服務，及居家往返社區式日照中心或巷弄長照站等的社區式交通服務。

高雄市就醫交通接送自付額，可以用ㄧ卡通電子付款，出門免帶現金或零錢，疫情時期無接觸支付，安全便利(高雄市衛生局提供)

高雄市推展長照交通接送，使用者除了電話訂車外，另可運用網路智慧訂車，在偏遠(原民)區或資訊較弱勢族群，可由本市照顧管理中心照顧管理專員或A個案管理員協助民眾訂車。而且系統運用最短路徑計算，可以預報車資，車資透明與公平;媒合相同時間及路徑的搭乘者共乘，共享資源並節省車資。系統也會發送安心簡訊，家屬可了解個案上下車及接送的狀況。111年9月起高雄市就醫交通接送自付額，可以用ㄧ卡通電子付款，出門免帶現金或零錢，疫情時期無接觸支付，安全更便利。

交通接送補助內容，一般區長照個案2,000元/月，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔 8%、一般戶部分負擔25%。另偏遠地區(六龜、甲仙、田寮、茂林、桃源、那瑪夏)2,400元/月，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔7%、一般戶部分負擔21%。高雄市在就醫交通接送部分計24家服務單位，約320輛長照交通車;社區式交通接送計125家服務單位，約183輛社區交通車，提供交通接送服務。截至111年11月底交通接送服務人數12,160人，服務趟次327,767趟，較110年成長47%。

衛生局持續招募多元化的交通單位和交通車輛，在交通服務尖峰的時段，紓解長照個案交通的運能;另提供各項補助方案，讓更多的交通車和駕駛投入交通服務。民眾有相關問題可撥打長照專線1966，或洽高雄市各區衛生所照顧管理中心；亦可多加運用高市衛生局長期照顧網路線上申請服務。