2022年受到新冠疫情、烏俄戰爭的影響，車用晶片缺料且供應鏈受阻，車輛產能不足及環保署汰舊換新補助延緩一年等因素影響，商用車總市場登錄領牌共2萬3130台，相較2021年2萬8378台，下滑18.5%。和泰車(2207)所代理的TOYOTA＆HINO商用車品牌在台深耕多年，為對應快速變動的環境，超前布局並積極投入發展創新的營運模式，從3.49噸到46噸，提供業界最完整的全車系車型；藉由擴大商用車的價值鏈，從底盤銷售、車體打造、新車檢驗到顧客交車，全力滿足顧客的購車需求。

2022年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7491台，市占率32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸；TOYOTA HIACE及GRANVIA車系表現亦相當亮眼，登錄1138台，銷售再創新高。

面對不斷變化的商用車環境、因應產業變局、CASE發展趨勢，以及消費者需求的轉變，和泰汽車總經理蘇純興於方針大會中，正式發表HINO新品牌概念「HINO TRUST驅動未來」，其中TRUST取自於Technology(前瞻科技)、Reliability(誠信經營)、User-first(顧客優先)、Society(社會責任)及for-Taiwan(深耕台灣)，矢志要做顧客最堅強的後盾，與車主共創美好未來。

全新的HINO品牌概念將驅動和泰商用車2023年經營策略，包含持續擴增HINO完成車型、並推出TOYOTA商用及商旅特裝車以完善品牌商品線，提供顧客更多元商品選擇；此外也將積極導入新能源車型、商用車車隊管理系統及建設新據點，來展現品牌對環境、科技及服務品質的專注追求。