國民黨中常會徵召南投縣前縣長林明溱，參加南投縣第2選區立委補選。國民黨主席朱立倫呼籲，全黨一定要放下自我，無私無我，絕不能有一己之私，團結一致才能爭取勝選。林明溱接受徵召，將迎戰綠營蔡培慧，強調這次補選時間倉促，黨中央指他有機會勝選，他是為了國民黨勝選而選，不是為了個人要選而選。

林明溱表示，他是身不由己，畢竟自己接受國民黨栽培，雖然想退休，不過黨有需要，他卻「縮腿」（抽身），被冠上「忘恩負義」之名不好，既然徵召他參選，他為了黨的勝利，還是要迎戰。

「會贏優先，是為了求勝！」林明溱強調，他現在只想在這一役全力迎戰，暫時不考慮2024，若2024有能夠勝選的年輕人出來，他一定會交棒出去。

南投縣議員宋懷琳、游顥和國民黨南投黨部前主委林儒彬，此次表態爭取南投縣第2選區立委補選失利。宋懷琳也在臉書發文，從政黨員的立場，了解黨目前以勝選為考量，黨中央決定提名林縣長參選，所以尊重黨意，也會全力配合輔選工作。

游顥恭喜林明溱獲得黨的徵召，他一定會全力輔選，協助國民黨贏得立委補選席次，相信以林明溱的實力，必能勝選，為南投繼續爭取建設，自己也將在濁水溪線持續深耕，加倍努力，備戰未來，讓世代合作得以在南投銜接開花。