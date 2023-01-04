自行車運動愈來愈普及，宜蘭縣自行車路網建構完善，在鄉間踩鐵馬是不少遊客到宜蘭的玩法，但壯圍鄉公所指出，新南村到東港村間受宜蘭河阻隔，須繞道而行、與大車爭道，盼縣府能爭取經費興建自行車道聯接橋梁，縣府回應，綜合考量效益、必要性及經費來源等因素研議辦理。

宜蘭河流經宜蘭市、壯圍鄉，匯入蘭陽溪後出海，壯圍鄉新南村就在兩河域間，一條美福大排貫穿以農業聞名的新南村，村內沿宜蘭河、蘭陽溪畔都有自行車道，2處車道雖然可以經過美福大排閘門往返，但要往東到東港村卻受宜蘭河所阻隔。

壯圍鄉公所指出，蘭陽溪左岸與宜蘭河右岸的自行車道，必須繞道台2省道經貓里霧罕橋，再繞砂石車專用道，相當不便利，且路線因砂石車等大噸位車輛多，增加自行車遊客風險，影響遊客騎乘的安全；增加1條跨越宜蘭河道的自行車道聯接橋梁，既能增加遊客騎乘的安全，讓蘭陽溪、宜蘭河自行車道能與濱海自行車道等處連結。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，宜蘭縣的自行車道在中央、縣府、鄉鎮市共同努力下，已建置約190公里，目前縣府在做的就是自行車道的連接與優化；興建跨越河道的自行車道聯接橋梁，長度約有100公尺，沒有橋梁，自行車須經過平面道路繞道而行，鄉公所的意見縣府會納入研議，有確定的相關方案後會向中央爭取預算，讓遊客與縣民騎乘自行車時更安全、更便利。