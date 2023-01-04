櫃買中心表示，有成精密公司（4949）在今（4）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，有成精密成立於2003年11月間，董事長兼總經理為陳思銘，主要經營業務是太陽能模組生產與品牌經營商、能源整合管理服務；半導體設備零件設計與銷售及維修整合服務等，送件時資本額為5億5,186萬元，產業別是電子工業。

有成精密2021年業績，營收31億2,816萬元，稅前盈餘6,190萬元，稅後純益5,208萬元，每股純益1.15元。