一隻東方白鸛因低溫體力不支被人發現，熱心鳥友為牠包上毛巾保暖。（花蓮野鳥學會提供）

這隻瀕危物種東方白鸛，日前倒臥在花蓮壽豐鄉一處魚塭。經過救援、醫療後，原地野放。（花蓮野鳥學會提供）

國際瀕危等級的「東方白鸛」，2020年冬季，曾被民眾紀錄到有1隻出現在花蓮壽豐鄉，之後少有紀錄。去年12月底，愛鳥人士發現有1隻東方白鸛，倒臥於壽豐鄉一處魚塭，虛弱無法起身，愛鳥人士展開救援送醫，恢復體力後，已原地野放，是相當難得的救援記錄。

花蓮野鳥學會表示，去年12月27日下午，這隻東方白鸛於倒臥於壽豐鄉懷客橋附近一處魚塭，被鳥會志工張碧霞及李姓民眾發現後通報救援，也有熱心民眾為牠包裹毛巾、回溫，隨後送往獸醫院檢查，判斷只是體力虛弱，應無大礙，轉送鳥會救傷中心收容。

花蓮野鳥學會理事長劉國棟說，東方白鸛北收容在籠子裡，仍頗有警戒心，起初志工餵食小隻吳郭魚，牠只吃了幾條，但隔天胃口大開，進食狀況不錯，且已能站力，體力明顯好轉，會不時起身在籠子繞圈子走動。

劉國棟說，這隻東方白鸛，體長達112公分，雙翼展開約2公尺，為成鳥，相當大隻，判斷是因為被發現時天氣太冷，吃得又不夠，造成牠身體虛弱。

收容3天後，志工評估東方白鸛恢復狀況不錯，上月30日將牠帶回壽豐魚塭附近原地野放，志工一打開門，牠觀察幾秒鐘，走出籠外踏了幾步，隨即拍拍翅膀起飛，還一度在空中盤旋才飛走。

野鳥學會表示，東方白鸛為鸛科大型水鳥，牠們繁殖季時在西伯利亞東南部和中國東北部分地區，冬季往中國南部和日本移動。族群數量因受到棲地喪失、狩獵等威脅，受到國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危等級。台灣每年也有少數個體出現，屬於稀有的冬候鳥，歷年紀錄散布於全台多處濕地。花蓮地區在2020冬季也有一隻穩定的出沒在壽豐吳全一帶的魚塭裡。

野鳥學會說，這次協助保育類冬候鳥東方白鸛救傷救援和野放，救援記錄在台灣實屬難得，也期待鳥友們持續觀察，回報後續紀錄到的活動狀況。

鳥會表示，此時為候鳥來臨的季節，民眾如拾獲保育類動物，勿自行餵食，撥打1999通報縣府或是聯絡花蓮縣野鳥學會，以協助專業救傷安置，避免因不當收容，造成傷害或觸法。如在救援現場需要先行安置，請配戴手套和毛巾包覆，將鳥類安置於戳洞的紙箱中，應避免放置在格狀的鳥籠中，以免鳥類羽毛損傷，再交由專業人員進行醫療救援處置。