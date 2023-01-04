大陸紅星新聞4日報導，大陸3日下午網傳華夏航空一飛機起飛時，因鳥擊導致外層風擋破裂，返航至杭州蕭山國際機場。大陸民航重慶監管局工作人員4日表示，該航班飛機外層風擋玻璃破裂，但沒有鳥擊痕跡，返航是正常的故障處置，在空中盤旋是為了耗油。

「他們安全返航了，落地以後也是正常的，飛機現在肯定要換玻璃，就停在那兒，機務的人員從重慶趕過去，在下數據，把風擋重新換一塊。」

據悉，此次事故涉事航班為華夏航空G54064次航班，機型為CRJ-900LR，據飛常準APP顯示，該航班正常情況下1月3日12點左右於杭州蕭山國際機場起飛，下午2點40分降落至包頭東河機場。但1月3日，該航班在12點2分起飛後，在13點33分返航杭州蕭山國際機場，雷達圖顯示，該航班在起飛後於紹興市上空盤旋多圈，最終返航。

紅星新聞報導，1月3日晚，聯繫上一名機上乘客，該名乘客表示在機上有驚無險，風擋玻璃並未完全破裂，目前在航空公司的安排下，住進旅店等待消息。1月4日凌晨，他已經改簽1月4日的同一班航班。

3日晚，華夏航空高級公共事務經理陳女士在接受媒體採訪時，證實了華夏航空G54064航班確實於3日起飛後返航至杭州蕭山國際機場。因為起飛階段突發故障，機組在與機場、航空公司溝通後，在考慮保障乘客安全的前提下，返航至杭州。其表示，機組人員和旅客均未出現人員傷亡，公司也已經對機上旅客做出了相應賠償，並幫助旅客改簽航班。

公開資料顯示，華夏航空股份有限公司是中國大陸第一家專門從事支線航空客貨運輸的航空公司，於2006年4月在貴州省正式成立，同年9月即實現首航。2014年公司總部由貴陽遷至重慶，2018年公司在深交所成功IPO上市。