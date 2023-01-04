台北市南港分局因應農曆春節將至，日前舉辦金融機構防搶演練，找來2位員警Cosplay人氣作品《間諜家家酒》，化身為「黃昏」和「安妮亞」擔任搶匪，沒想到影片曝光後不僅在社群引發熱議，更被日本網友轉傳至Twitter上，吸引超過430萬次觀看。

對於演練意外爆紅，南港分局表示，當初是長官要求演練要有亮點，以達到犯罪預防宣導的功能，所以大家想破頭，想出以cosplay方式演出。偵查隊長戲稱，自己當初原本要親自反串粉墨登場，但因為戲服太小所以由女副隊長代勞，笑說還是由顏值高的出馬比較好。

「安妮亞搶銀行」的影片曝光後在社群上引發熱議，更有日本網友將影片轉貼至「Twitter」，至今已累積逾4百萬次觀看，網友紛紛留言「間諜家家酒在台灣也很熱門呢」、「希望日本模擬演習時也能做為參考」、「女警好可愛」，也有網友也PO出當時行員拿起手機拍照的照片，表示「不是，這兩位能不能尊重一下專業，搶劫啊搶劫！」，戲稱「懂得自己去打刧銀行，黃昏跟睡美人知道應該很安慰」，爆笑程度破表。

而影片下方更有網友大讚，「這麼容易就抓到黃昏跟安妮亞，台灣警察世界第一」、「台灣警察，Good job」。