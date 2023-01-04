雲林六房媽過爐習俗的執事牌「六房天上聖母」、「欽賜祀典」是1889年流傳至今的古物，金字者是復刻品。（周麗蘭攝）

雲林六房媽過爐活動的龍頭仗（圖中的龍頭）、衡仗（圖右的手執筆）是1894年間民眾敬獻。（周麗蘭攝）

具有300年歷史的雲林縣六房媽過爐習俗，每年在5股間輪替受供奉，其中有130年歷史的執事牌、龍頭仗、衡仗共8件，經過科學鑑定終獲雲林縣文化資產審議會通過指定為雲林縣「一般古物」，終於擁有文資身分。

六房天上聖母俗稱「六房媽」，沒有固定廟宇，由斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鎮等「5股」、34個「小爐」（村落）設臨時紅壇供奉，最長要輪60年才能供奉一次，2017年獲登錄國家重要民俗。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，六房媽會2019年即提送「六房天上聖母儀仗組」申請登錄為古物，因文資價值尚無法確定，暫列為「列冊追蹤文物」；2020年縣府協助六房媽會爭取文化部文資局文物調查研究補助，完成文資價值評估。

文觀處去年底召開古物組文化資產審議會，決議指定六房媽會六房天上聖母執事牌2對、龍頭仗1對、衡仗1對共8件為雲林縣一般古物。

文觀處長陳璧君指出，這8件古物都是自清代流傳至今，執事牌是光緒15年（1889年）由嘉義他里霧堡埔羗崙庄人（現今大埤鄉豐岡村）徐德新所贈送；衡仗、龍頭仗是光緒20年（1894年）黃松齡敬獻，約有130年歷史。

陳璧君表示，古物保存非常不容易，特別是六房媽每年都過爐移動，有些是古物，有些是復刻，已經逐一釐清，六房媽會在2019年向縣府提報申請古物審議時，也提出興建文物館計畫，縣長張麗善已承諾促成。

陳璧君說，雲林縣是宗教大縣，去年縣府啟動縣志編纂工作，特別增列宗教志，是全台唯一，民間宮廟也積極自主保存文物、古物，在在彰顯縣府、民間都很重視，縣府也會持續協助宮廟，這對台灣的宗教發展與推廣都是很重要的作為與依據。