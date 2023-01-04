板橋浮洲合宜住宅第一階段租約，已於去年底陸續到期，不少民眾急切詢問何時可釋出第2階段租約。承攬興建商日勝生表示，租約已經公告，一般戶是以估價8折計算租金，另提供40％出租戶數予經濟或社會弱勢族群得優先承租，並以64折計算租金。

新北市合宜出租住宅與其他社會住宅比較表。（資料來源／日勝生）

日勝生表示，目前已開始辦理後5年（第二階段）出租作業，並依營建署核定之出租計畫及租金單價計收。(一般戶: 約547元/坪、優先戶:約437元/坪)

板橋浮洲合宜住宅是日勝生於民國100年得標後與營建署簽訂契約承攬興建，除了出售住宅戶，並提供一定比例之住宅供作出租使用，且依該約出租規範前5年(第一階段)租金，日勝生須按定價租金計算；後5年（第二階段）租金，則依當地鄰近出租市場行情之8折調整計算。

前5年(第一階段)租約已於111年底陸續屆期，有鑑於已有眾多需要民眾急切詢問可釋出時間，第二階段租約，已於111年12月16日公告，並提供第一階段原租戶2個月的緩衝期且按第一階段租金計算，搬遷日訂於112年2月19日止。

日勝生表示，前述第二階段租金訂價原則，係業經5家估價師事務所完成估價（正常案件取平均值，本案則採最低值），並參酌新北市社會住宅制度，除一般戶以估價8折計算租金外，更提供40％出租戶數予經濟或社會弱勢族群得優先承租，並以64折計算租金。

同時，日勝生基於企業社會責任再酌減租金單價，因此，就出租條件而言，本案不只是當地區域中最優惠的社會住宅，承租戶（住戶）更可享受到全國首座雙鑽石綠建築社區的優質環境。