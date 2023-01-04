高雄每年農曆年前商圈盛事「高雄過好年」系列活動預計1/7開跑，高市府經發局4日與大高雄市觀光商圈總會及參與活動的26處商圈代表提前舉行聯合行銷記者會，預告今年各商圈豐富活動內容，而深受市民喜愛的市府兔年小紅包，高雄市長陳其邁將於1/7下午2點半開始到三鳳中街商圈發送，盼帶動買氣並促進商圈繁榮。

今日「高雄過好年」聯合行銷記者會，經發局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈總會長王文雄、高雄市商圈理事長聯誼會主席楊福順及各商圈理事長都出席，共同宣告系列活動1月7日在三鳳中街起跑後，接續各商圈也將辦理特色活動，現場並展示各商圈特色商品及活動內容，展現搶攻年節商機企圖心。

經發局長廖泰翔今在記者會致詞時表示，各商圈近年都積極參加「高雄過好年」行銷活動，今年共有26個商圈參與，不論活動規模及經費預算都較往年增加，因應南橫開通遊客湧現，特別歡迎六龜商圈的加入，代表從市區到郊區的商業活動都蓬勃發展。

廖泰翔進一步指出，近年疫情衝擊商圈經濟，市府規劃商圈夜市券、旗津券等多項行銷活動帶動人潮回流。今年高雄過好年活動仍由三鳳中街商圈在1/7起跑，高雄市長陳其邁下午2點半將發送兔年小紅包，紅包數量有限，送完為止。他更透露，今年商圈除過好年活動，接續第二季也將與商圈密集討論，推出更多行銷及振興活動，促進整體商圈消費。

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄感謝經發局統籌經費，跟商圈一起拚經濟，而各商圈已布置街區營造過年氛圍，備妥最暢銷熱門的伴手禮與美食供民眾採買，相信民眾在各商圈逛街採買都能收獲滿滿。他也特別介紹新加入的六龜商圈寶來不老溫泉，今年榮獲台灣好湯溫泉區金泉獎第3名殊榮，預祝更上層樓拚冠軍。

高雄市商圈理事長聯誼會主席楊福順特別感謝經發局支持商圈拚經濟，直呼市府團隊「揪甘心」，期待疫情過後過好年活動創造商機，讓商圈各會員都能賺大錢。

打頭陣的三鳳中街理事長伍進昌受訪時指出，三鳳中街是南部最大的年貨大街，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年菜都準備非常齊全、價格公道，選擇又多樣一次購足。他表示，今年南北貨價格大致持平，僅烏魚子因減產售價略漲約一成，歡迎大家來中街採購年貨。

經發局表示，今年共有26處商圈參與舉辦「高雄過好年」活動，1/7活動起跑後將延續至2/28，各商圈都把握民眾農曆年節前年貨採買及年後出遊等機會推出特色活動，除有兔年小紅包發送，多個商圈舉辦名廚煮菜、春聯揮毫、舞獅、燈飾佈置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等應景活動，歡迎民眾把握機會參與。(記者張雅雲/高雄報導)