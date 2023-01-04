神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾 @中時新聞網娛樂

宋逸民主理的藝起發光教會，日前被前教友王瑞玲、阿Ben和徐小可、白白（白馨儒）及購物專家張維尼等人揭露內幕，引發社會譁然。宋逸民沉默13天，今（4日）偕妻陳維齡開記者會說明教會風波，痛訴這陣子遭所有媒體攻擊到快站立不住，全程照聲明稿念，不接受現場發問，陳維齡則哭喪著臉默默凝聽。美女律師李怡貞看完記者會，忍不住直言：「你不是站不住，而是真的站不住腳。」

李怡貞是國內知名的家事法律師，擅長處理離婚、外遇等案件，她4日在臉書發文，表示剛開完2個多小時的庭，呈現病懨懨的狀態，但看到新聞記者會瞬間有了精神，「原來挑結婚紀念日當不能提問的記者會日以及再次順便傳教，向太太誠懇道歉並且認為是自己受害，真的是能振奮人心的。」李怡貞儘管沒有指名道姓，但從PO文時間點和內容都跟宋逸民記者會吻合。

李怡貞最後開炮：「你不是站不住，而是真的站不住腳！」並在留言區質問：「神的旨意要挑結婚紀念日比較有用嗎？」許多網友秒懂李怡貞在指誰，紛紛留言：「根本不用人出來啊，跟發聲明一樣」、「演員台詞太搖晃了（站不住腳...）」、「沉默是為了等紀念日」、「演戲的人哭著，看戲的人卻都笑了，這演技太差了啦」、「繼紫衣神教後，又一神鬼傳奇…」、「所以下次記者會是明年的結婚紀念日」。

宋逸民4日上午在記者會發4點聲明，強調「藝起發光的財務、金流都交由專業會計人員處理，清清楚楚」、「太魯閣事件當天，我們從計畫搭火車改為搭遊覽車」、「上完5年神學院課程才被按立成為牧師」、「我們的信仰非常重視家庭，一直幫助弟兄姊妹夫妻關係的和諧」，盼所有紛爭都可以到此落幕。