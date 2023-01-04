基隆市政府發言人余治明4日下午召開記者會表示，基隆市包括城際轉運站、文化中心美術館及東岸郵輪廣場三大工程，進度延宕，新市府團隊盤點各項市政建設，基於市民有知的權益，市府未來持續督促監核，讓專業團隊來替市民做好把關，在工程完成的同時，兼顧品質，給市民一個安心、安全的活動空間。

基隆市政府發言人余治明表示，新市府團隊發現基隆市有三項重大工程延宕，特別向市民報告，並將強化督促監核。（張志康攝）

余治明表示，基隆城際轉運站工程於108年6月8日開工，契約工期775日曆天，原預定於110年7月21日完工，施工期間陸續因受新冠肺炎疫情、颱風影響，辦理3次變更設計，延至110年12月5日，目前刻正辦理第4次變更設計，預定完工期限將再延後。

除了上述原因，還包括配合周邊其他工程案、後續委外營運廠商、城市博覽會及各單位持續辦理活動會勘等，影響工地施工進度，基隆城際轉運站工程刻正努力趕工中，截至今年1月2日止，市府將持續督促監、承造單位積極趕工，務必讓設施能夠正常啟用。

基隆市政府發言人余治明表示，新市府團隊發現基隆市有三項重大工程延宕，特別向市民報告，並將強化督促監核。（張志康攝）

另外，東岸郵輪廣場工程在港區範圍部分，這項工程於110年3月31日開工，原本應於111年10月8日竣工，但因為東一、東二碼頭年代久遠並且岸體破損，加上纜線交錯造成施工困難，以致工程延宕，市府已請承造廠商對於主結構鋼構材料，於加工廠同步製作，同時與監造單位加強溝通。

基隆市政府發言人余治明表示，新市府團隊發現基隆市有三項重大工程延宕，特別向市民報告，並將強化督促監核。（張志康攝）

工程延宕的還有文化中心美術館，據了解，主要是因為施工廠商對工地管理不當，設計單位對建材審核耗費過久，工程雖已幾近完工，但尚未報竣工。此外，承造商與設計監造單位，對變更設計金額還在協商中，市府未來將督促雙方儘速完成協議，做好變更設計與剩餘工作，早日順利完工。