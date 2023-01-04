全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)全系列斷電保護(Power Loss Protection，PLP)固態硬碟，利用電壓偵測器與內建鉭質電容，妥善應變供電不穩的嚴苛工業環境，提升資料傳輸完整性，並支援類寬溫(-20°C~75°C)工作溫度，為全天候運行的嵌入式裝置與密集寫入型設備提供更穩定且可靠的效能表現，適用於5G行動通訊設備、智慧自動化工廠或廣袤部署的交通監控網絡。

創見斷電保護(PLP)技術是專為搭載DRAM快取的固態硬碟所設計，當無預警斷電發生時，電壓偵測器啟動保護機制，內建鉭質電容可持續供電予SSD控制器與DRAM快取以延長緩衝時間，將暫存資料從DRAM快取寫入Flash；當降至一定低電壓時，Flash即進入寫入保護模式，停止任何資料寫入Flash。創見工業用固態硬碟整合斷電保護技術，大幅降低意外斷電所伴隨的風險，妥善儲存關鍵資料，以應對工業極端環境所帶來的儲存挑戰。

為協助企業遠端管理儲存裝置，提升維運效能，創見全系列PLP SSD支援創新研發Scope Pro監控軟體，並提供高度彈性的軟體開發套件(SDK)進行跨平台整合運用。透過直覺式的UI介面設計，便利管理者執行鉭質電容蓄電量檢測、自我檢測分析(S.M.A.R.T.)報告、接收預警通知或執行數據鏡像備份等多項功能，整合軟硬體優勢並延長裝置壽命。

創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發團隊、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的儲存解決方案，協助企業即時掌握數據資料並加速拓展各領域AIoT應用版圖。