屏東燈節將於13日在屏東市閃耀登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村將分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，屏東縣政府歡迎全國民眾新年一起來走春賞燈。

屏東縣長周春米表示，屏東燈節原本為「屏東綵燈節」，最初以萬年溪流域為主，2022年起擴大規模為屏東燈節，新增縣民公園及勝利星村燈區，透過燈飾串聯整座城市，各有不同特色主題，遊客可以悠遊漫步城市風景。

屏東縣民公園燈區以「巴洛克藝術」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，透過不同光影藝術裝置，打造一場華麗的感官饗宴。

其中高達15公尺的主燈「南境之光」，周圍以鬱金香花朵佈置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍，讓觀賞者彷彿置身歐式宮廷，感受滿滿的異國風情。整個園區還有「光之域」、「在水之涯」等大型藝術作品，縣府還貼心設置遊園小火車，可以免費搭乘，輕鬆遊賞燈區。

屏東燈節萬年溪燈區一隻10米高「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，呈現活潑歡樂與繽紛場景，其中萬年溪上一隻10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感；復興公園內特別規畫水舞燈光秀展出，創造獨特視覺體驗。

勝利星村燈區設置15座燈飾，將園區打造成一個大型月球世界，結合園區的歷史建築，許多可愛的月兔與月球居民穿梭於其中，民眾可以漫步在月球森林裡，並爬上屋頂與可愛的大型月兔一起觀賞地球。

除了璀璨燈飾外，還有文青市集及藝術展演活動，縣民公園燈區在春節期間有「FOCASA Mini」馬戲系列活動、「南島天光」榮耀慶典及「農工循環機地市集」，勝利星村有「春節街頭表演活動」及「春光乍現×花現市集」等一系列精采活動內容。