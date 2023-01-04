法務部矯正署副署長葉貞伶。（陳志賢攝）

法務部矯正署為讓受刑人能夠有一技之長，教導受刑人製作各類商品，並於網路上推出「矯正商城」，「矯正商城」歷經15年，今年進行全新改版，不只優化原有介面，更納入線上金流服務，給消費者更舒適、便捷的購物體驗。法務部長蔡清祥4日利用與媒體茶敘機會，搖身一變成為推銷員，大力推銷各監所「一監一特色」的自營作業產品，讓民眾過年送禮有更多好選擇。

法務部表示，為拓展監所自營作業產品銷售管道，2007年6月建置啟用矯正機關自營產品展售商城，迄今已超過15年，為應近年消費者購物型態轉變，矯正署去年12月完成商城改版。

改版的「矯正商城」新增行動裝置瀏覽優化，供不同裝置間自由瀏覽，另增線上金流串接，結合多元電子支付平台(信用卡、台灣pay、7-11 ibon付款及虛擬代碼簡訊繳款等)，線上直接付款訂購，不再需要打電話確認訂單。

矯正署特別推薦10大監所產品，作為春節伴手禮：1.雲林第二監獄黑豆醬油，2.宜蘭監獄金棗酥禮盒，3.彰化監獄苦茶油及麵線，4.嘉義看守所精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯，5.明德外役監獄滴雞精，6.苗栗看守所水餃，7.台北女子看守所重乳酪蛋糕，8.高雄第二監獄飛魚卵香腸，9.臺中監獄狀元糕，10.台東戒治所咖啡。