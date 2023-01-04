橫山書法藝術館內廁所，現已延長開放時間至晚間8時，待確認安全與照明措施後，有望24小時全天開放，桃美館呼籲民眾共同維護廁所環境衛生。（蔡明亘攝）

桃園市橫山書法藝術公園自2021年橫山書法藝術館開館以來，平假日都湧入休憩人潮，但民眾多次反映，公園無廁所相當不便，市府去年欲建公廁，又引起附近青埔居民強烈反彈並停工。經多位民代協調，書藝館內廁所現已延長開放時間，待確認安全與照明措施後有望24小時開放，滿足民眾如廁需求。

桃市府養護工程處2022年初在橫山書藝公園新建公廁，化糞池才施作完畢，就引起附近住戶不滿，強烈表達公廁會讓公園變髒亂，使工程才進行1個月就喊卡。不過，仍有許多民眾反映，沒廁所十分不便，有家長就說，這麼大一座公園，很多家長都會帶孩子來玩，小孩要上廁所根本來不及走去附近公廁，傻眼直呼「難道要叫孩子路邊解放？」

立委魯明哲、市議員徐其萬、梁為超及多名在地里長昨赴現場會勘協調。徐其萬表示，許多市民會在清晨與晚間到此散步或運動，但書藝館廁所有開放時間限制，市府欲蓋公廁又因地方意見無法整合而喊停，他們與文化局、養工處等單位協調，將增加書藝館內廁所開放時間，解決民眾困擾。

桃園市立美術館說明，書藝館廁所原開放時段配合營運時間，每周三至周一上午9時30分至下午5時，並於每周二休館同步關閉廁所，以利館舍維護作業，現已延長開放時間至晚間8時，作初期應變。

桃美館表示，書藝館為專業美術館，重視藝術品安全，將增設出入口保全連線、提高安全門規格並設置警局巡邏箱等措施，同時養工處也會加裝照明與監視器等設備，維護館舍藏品與民眾人身安全，待2月6日確保環境安全措施後，朝24小時開放的可能努力。

書藝館廁所全天開放後使用量恐大增，桃美館提到，書藝館將與養工處合作加強清潔，除開館期間書藝館加強清潔維護場館品質外，閉館時養工處也會加派每日2時段的清潔人員進行環境維護。呼籲使用民眾體恤清潔人員辛勞，共同維護環境衛生，維持乾淨公廁空間。