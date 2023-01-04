行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發現金6000元，預計撥補1400億、農曆年後發放開春紅包，中、低收入戶分別加碼500元、750元，此舉被外界認為可能是基於「閣揆保衛戰」爭取民意支持。對此，前立委郭正亮今（4）日就表示，「蘇貞昌在政壇的份量，比賴清德高，那如果真的有英、賴之間的矛盾要浮上檯面，蘇貞昌可以幫蔡英文說NO」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，今年其實有點特殊，因為1月13日立法院休會，1月15日賴清德當選民進黨黨主席，1月21日就除夕，「所以若是要在除夕之前宣布閣揆人選，只有在16、17、18、19、20日這五天，不可能在黨主席前宣布閣揆，蔡英文目前隱隱約約就是朝蘇貞昌續任的方向」。

郭正亮認為，「顧立雄是一張牌，他非常聰明，很多人是希望顧立雄來接，但蔡英文會考慮很多因素，蔡英文會擔心顧立雄沒辦法立刻上手，沒有學習的時間；而陳建仁跟政務更隔離，他來當行政院長一定大亂，會完全鎮不住」，郭正亮也提及，「蘇貞昌在政壇的份量，比賴清德高，那如果真的有英、賴之間的矛盾要浮上檯面，蘇貞昌可以幫蔡英文說NO，但顧立雄跟陳建仁都沒辦法，因為都牽扯到跟黨內派系的相處和說服能力」。