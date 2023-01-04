歐洲股市延續了本周上漲的走勢；稍早法國公布了通膨降溫的數據，提振了市場信心；此外，投資人也在等待周三稍晚的歐元區商業數據，以及聯準會公布上一次的會議紀錄。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤升2.43點或0.56%，為436.61點，為連三漲。法國股市上漲0.8%。

周三的初值的數據顯示，法國12月通膨較前一個月的創紀錄新高有所放緩，為本周已公布的歐元區製造業PMI和德國通膨數據，再添上一筆佳音。

歐股本周累計至今已上漲2.7%。市場目前關注今日稍晚即將公布的歐元區商業活動PMI資料；11月的數據顯示，為連續第五個月出現萎縮，顯見歐元區經濟正在步入衰退。

投資人也在等待聯準會上次的會議記錄，尋找貨幣政策收緊路徑的線索。

法國的賽諾菲(Sanofi)漲0.3%；該醫療健康公司表示，預計下個月初要公布的第四季業績，將反映出匯價走勢和流感疫苗銷售佳績的提振。