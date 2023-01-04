台灣人壽積極創新數位金融服務，更重視客戶個資隱私安全，2022年再度領先同業，榮獲ISO 27701：2019隱私資訊管理標準認證肯定。ISO 27701隱私資訊管理標準由ISO國際標準組織發布，提供企業蒐集、處理及儲存個人資料時之管理及保護依據，台灣人壽率先導入此標準，透過公正第三方機構客觀檢視個資隱私管理制度，強化資安監控防禦，確保資訊安全無虞，邁向企業永續發展。

台灣人壽2017年即導入BS 10012：2017個人資訊管理標準，大幅優化核保、理賠等大量處理個資流程，成為臺灣第一家通過新版個資管理制度認證之金融機構，2019年更全面導入BS 10012：2017個人資訊管理標準，成為國內第一家全公司作業均通過國際認證之壽險業者，2022年再次領先同業，成為首家榮獲ISO 27701：2019隱私資訊管理標準認證之壽險公司，積極響應金融監督管理委員會推動之「金融資安行動方案」及「保險業資安監理重點」。

台灣人壽資安長詹中傑表示，依據ISO 27014資訊安全治理標準，資安治理的首要原則就是確保資訊安全是全面且整合的，資安治理及資訊韌性更是永續營運的關鍵能力，台灣人壽透過導入ISO 27701隱私資訊管理標準，不但有效整合資安及個資業務，更藉由隱私保護的國際標準，提升風險控管及資安治理成熟度。

為充分整合個資保護與資安管理，台灣人壽成立專責單位統籌負責，擬定永續經營的資安策略，從風險評鑑、制度規範、作業流程及個資使用軌跡四大面向著手，在資訊系統的開發建置、測試、上線等各個階段，保障客戶隱私均為第一優先，確保在個資儲存、處理、傳輸、刪除等作業流程均符合國際標準規範，善盡保護客戶隱私的企業責任。