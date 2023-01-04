「助毛小孩也能實踐永續生活？」信義房屋忠孝玉成店發現毛小孩在都市中比例增加，但寵物在公園活動時，如果接觸松鼠、老鼠等嚙齒類動物，有感染狂犬病風險，因此自主發想與里長、動保處、在地獸醫建立夥伴關係及健康網，為社區居民的毛小孩施打狂犬病疫苗、建置晶片，符合SDGs17夥伴關係，員工工作更有熱忱，也增加了社區居民對信義房屋的連結與認同感。

信義房屋表示，永續不一定是高大上，也能接地氣於生活中實踐，除了於營運面以房產科技提升同仁工作效率與購售屋體驗，目前共有17家永續門市，由分店同仁自主提案，將永續概念傳播至社區及消費者。

這些自發的永續作為，都來自信義房屋企業倫理的沉浸感染，信義房屋倫理長楊百川表示，企業倫理是以企業為主體，針對各利害關係人，從事合宜行為、建立適當關係，而ESG、CSR、SDGs則是奠基於企業倫理，向外表現的企業行為。

因此，為了讓永續行動仍更落實於工作與生活，信義房屋１月４日攜手社企流舉辦「永續力：給 ESG 工作者的永續引路指南」，現場有上百名企業工作者出席，聆聽如何從國際趨勢、企業作為、在地創新三面向實踐永續，楊百川也分享，信義房屋的企業倫理價值觀如何深植人心，並透過每一名同仁「由下往上」自主實踐永續生活。

信義房屋與社企流共同主辦永續論壇，現場約有上百名永續工作者參與。（圖/信義房屋提供）

論壇中由社企流執行長林以涵分享全球趨勢面，如何從國家、企業組織到公民，呼應 SDGs 價值，而信義房屋倫理長暨人資長楊百川則由企業實踐面談組織營運的永續實踐，如何對員工、消費者溝通，綠藤生機共同創辦人鄭涵睿則從在地創新面，談組織如何以創新方式促進永續發展。

聯合國自 2015 年宣布 17 項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），預計在 2030 年前達成，放眼國際，永續已是全球趨勢。因此，大至國家、企業組織、小至個人皆是實踐永續的主體。作為企業組織，如何形塑永續供應鏈、提升員工認同度、對接消費者期待、促進社區發展與社會參與，皆是落實 ESG 的關鍵。