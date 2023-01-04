前美女主播蕭彤雯即使離開主播台多年，仍會透過社群分享生活，前陣子她在閨密推薦下，收看不燒腦又搞笑的韓劇《社內相親》，還被誇讚長得像女主角金世正，不禁內心狂喜喊：「哇噻！簡直是新年賀禮」，並轉述給老公跟兒子聽，結果還得逼問才獲得認可，今(4日)索性在粉專放上對比照，可見穿著綁著蝴蝶結泳衣的她，氣質清新又笑容甜美，讓粉絲直誇：「勝負慾有被激出來喔」。

今(4日)蕭彤雯在臉書PO圖，可見她在鏡頭前彎腰拍照，並露出陽光燦爛的笑容，心情看起來很好，她穿著一件印著可愛卡通圖案的粉紅色泳裝，豐滿上圍和纖細火辣的身材，讓人完全看不出是48歲的熟女。蕭彤雯笑說，自己放這張「低胸照」跟金世正白色禮服做對比，是基於一種「了不起跟負責的態度」，更笑稱：「而且我沒有放大絕，我還放了蝴蝶結。」

蕭彤雯打趣說，其實她也覺得不像金世正，但很不滿意老公跟7歲兒子吐槽，有趣的是，後來兒子依然走向她說：「媽媽比那個醜八怪漂亮多了」，她聽完再逼問老公一次，終於獲得：「本來就是，這還需要說嗎？」的答案，讓她又好氣又好笑直呼：「兒子跟老子到底哪一個求生意志比較強？」

粉絲們看完她的分享和照片後，留言誇她：「本來就是！講實話需要求生慾嗎（攤手）」、「這年頭人心險惡，求生意志一定要從家庭教育做起！」還有人說「認真來說兩個都很美，穿比基尼的辣妹更勝一籌」，讓蕭彤雯笑回：「說我比較正的朋友：我只能說各位以『說好話做好事』，開啟你們的2023，今年你們一定賺大錢發大財身體健康家人平安！」一番對話相當逗趣。