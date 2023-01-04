雲林縣北港鎮義民廟保有數十件歷史文物，廟方去年提報墓碑、香位牌等5件文物申請登錄為一般古物，經雲林縣政府審核通過，4日縣文觀處處長陳璧君到廟張貼紅榜祝賀，並表示將協助保存、展示5件古物，爭取更多古物認定，後續再出書完整記錄義民文化，同時收錄於目前編撰中的雲林縣誌內。

北港義民廟有5件逾200年的文物獲指定為古物。（張朝欣攝）

北港義民廟內有4座墓塚，包括3座義民塚與1座義犬塚，是少數廟塚合一的廟宇，廟方4年前自費請學者專家展開文物普查，最後選定官服義民爺公神尊、同治5年款義民香位牌、大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑、德化窯青花山水人物三柱足爐、東溪窯米白釉三足爐5件文物，向雲林縣政府申請登錄一般古物。

陳璧君表示，5件文物經縣府邀學者專家審核通過，4日正式公告為一般古物，讓清朝年間的5件古物得以有更完善的保存機制。北港義民廟為縣定古蹟，未來將結合古物的展示，讓更多民眾了解義民精神與歷史典故，同時藉由出版專書，完整記錄清朝林爽文、戴潮春民變事件中的義民文化。

義民廟主委蔡信捧說，北港義民廟源於林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數十次，後來盜賊趁義民團慶功派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

廟方指出，早年義民廟僅有墓塚，後來才陸續興建旌義亭、廟宇，義民也由人格轉變為神格，一連串的演變，記錄著當時社會文化的變遷，有必要詳實記錄整理加以保存，透過古物的認定，更能佐證這段歷史的來龍去脈，供後代子孫參考。