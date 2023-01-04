5組平均年齡72歲的長者一同運用新媒體Podcast，融入人生故事錄製有聲繪本。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5組平均年齡72歲的長者一同運用新媒體Podcast，融入人生故事錄製有聲繪本。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鼓勵橘世代樂齡圓夢，嘉市衛生局與智邦公益館去年共同合作「阿公阿嬤分享不NG」計畫，今舉辦成果發表會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市衛生局長廖育瑋致贈感謝狀給時尚老人，醫師林經甫。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市積極推動「樂齡勇壯城」，鼓勵橘世代樂齡圓夢，嘉市衛生局與智邦公益館去年共同合作「阿公阿嬤分享不NG」計畫，邀請5組平均年齡72歲的長者一同運用新媒體Podcast，融入人生故事錄製有聲繪本，嘉市衛生局長廖育瑋邀民眾一同收聽，給長輩更多的支持、鼓勵。

廖育瑋說，因應2025年超高齡社會來臨，嘉義市推行10大旗艦計畫其中一個就是「樂齡勇壯城」，就是要打破過去大眾認為高齡長者衰老、落伍或是需要被照顧的刻板印象，轉而倡議長者是健康、有活力，充滿能力和能量的勇壯族，所以衛生局與智邦公益館共同合作「阿公阿嬤分享不NG」計畫，讓長輩學習使用Podcast，用自己的語言說人生故事。

今「時尚老人on air」成果發表會上，參與演出的18位「播客」平均年齡72歲，從2021年4月起開辦基礎講座，一度因疫情延期至8月重啟實作工作坊，這群長輩仍不缺席，經過一連串的肢體開發、說故事訓練，以及節目企畫等實作練習，原本對於Podcast完全陌生，甚至害怕接觸新事物的長輩，皆完成人生中第一個Podcast作品，由4位家庭主婦組成的「桃城辣媽F4」表示，剛開始很緊張，慢慢熟悉夥伴，經過討論和合作產出作品，真的很有成就感。

衛生局說，作品包含「迷路轉轉轉-如果你迷路(失智症)」、「爺爺的迷宮-來自遺忘星球(失智症)」、「快樂說故事-大恐龍戴眼鏡(視力保健)」、「台灣的海-小海龜的逆襲(環保)」、「柴契爾夫人遊桃城-做伙來去踅東市(觀光)」等5組作品，即日起在spotify、Apple 跟google平台皆可免費收聽。

廖育瑋兌，促成這樁美事的背後動力，就是時尚老人，醫師林經甫的「三力」精神，指林醫師見證過無數生死，但照顧臥床母親的切身之痛，讓他意識到預防老年症候群、延長健康餘命的重要，2017年開始當YouTuber，用自己的例子想打破大眾對於「老」的框架，開創豐富第三人生，盼藉由林醫師的經驗分享，讓長者體認，追求第三人生不是夢想。