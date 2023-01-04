情侶交往難免需要點小情趣才能維持感情的熱度。不過一名女網友表示，她常會傳自己的性感照給初戀男友，本以為能增進感情，不料男友卻大方傳到和哥們的群組，甚至還有人興致勃勃地說：「問她能不能5P」，超色情的對話內容讓這名女網友崩潰不已。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文透露，自己第一次談戀愛，平時會和男友互傳照片，偶爾心血來潮，會在廁所自拍讓人血脈噴張的照片誘惑男友，視訊時也不介意嶄露身材，原PO認為，這是情侶交往的情趣，並沒有什麼大不了，而男友也再三保證不會外流，「只是想存下來自己留著看」。

某日，原PO遇到男友的哥們，對方不斷用色瞇瞇的眼神打量，讓她覺得非常不舒服，但男友竟然無動於衷。原PO事後發現，男友大方在哥們的群組分享她的鹹濕照，大家你一言我一語討論：「X！你女友真的好大」、「看了我都X了」、「你要不要問她能不能5P」。恐怖的言論讓原PO看了頭皮發麻，但又不曉得該如何是好。

貼文曝光後，網友紛紛火大回應，「根本是藉著愛的名義傷害妳」、「不是情趣！請報警處理，以後可能被威脅」、「支持分手+報警！不然對方會傳給更多人」、「趕快蒐集證據！這種應該是妨礙秘密」、「超氣欸！這什麼男友，快分手」。

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