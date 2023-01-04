美濃花海今年規劃的「亮點」主要是燦爛花海搭配裝置藝術，配合6大花區，希望讓所有遊客感受滿滿的幸福與快樂 。(美濃區公所提供／林雅惠高雄傳真)

名聲遠播的高雄市美濃區花海，每年農曆春節吸引不少遊客到訪，2023年花海將於1月9到1月29日繽紛登場，原本今年在德興花區首創的花海迷宮，因氣候關係造成迷宮路徑的百日草倒伏，美濃區公所特別將花海迷宮改為裝置藝術，希望讓遊客在賞花之際，也能沈浸在裝置藝術拍照樂趣中。

美濃推動花海景觀10餘年，每年春節深受遊客喜愛，近幾年大環境受疫情影響，改變了人們旅遊體驗型態，花海活動可以接近大自然令人心曠神怡，更可體驗客家文化及人文風情，因此農曆春節期間成了遊客最佳首選景點。

美濃區公所表示，在疫情期間大家發覺平安健康就是最大幸福，因此今年特別以「幸福」作為美濃花海彩繪大地的設計主題，期待所有來參觀花海的民眾能夠得到滿滿的幸福。

今年規劃的「亮點」主要是燦爛花海搭配裝置藝術，配合6大花區（幸福平 安花區、茶亭花區、湖畔花區、奇美花區、德興花區、金瓜寮花區）各式花種的特色，搭配特色裝置藝術將該區的花及景色完美呈現出來，如幸福平安花區 「幸福蹺蹺來」及「幸福兔 you」、茶亭花區「這一站~幸福」、湖畔花區「天空之門 2.0」、「幸福魔法屋」和「幸福精靈」、奇美花區「GO 兔 MEINONG 賞花趣圖騰」、 德興花區「天外奇蹟」及「終生幸福」等，希望讓所有遊客感受滿滿的幸福與快樂。

今年花海開園時間訂於2023年1月9日下午3時於美濃湖南區入口廣場浪漫登場，將美濃獨特的藝術文化與地景景觀結合，打造美濃全新感受，盼讓遊客認識不一樣的美濃。