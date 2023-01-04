受疫情影響，恆春基督教醫院每年都會辦的「銀髮童心圍爐」停辦2年，今年疫情趨緩終於復辦。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

受疫情影響，恆春基督教醫院每年都會辦的「銀髮童心圍爐」停辦2年，今年疫情趨緩終於復辦。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

受疫情影響，恆春基督教醫院每年都會辦的「銀髮童心圍爐」停辦2年，今年疫情趨緩終於復辦，宴請將近280名弱勢家庭學童和獨老長輩共同圍爐慶新年，獨老長輩、孩童歡聚一堂享用美食、欣賞舞蹈及歌曲，全場氛熱鬧溫馨。

活動一開始，先由牡丹、高士課輔班孩子帶來舞蹈，熟悉的歌曲搭上活力的舞步，讓全場一起嗨唱起來；除有年節喜氣外，還有溫馨感人的「謝恩」時刻，恆基特別感謝在疫情期間，每位奔波於第一線的照服員和課輔班老師，讓獨老長輩能穩定生活，也讓孩子們的學習不中斷，為此，特地致贈筍干大封肉。

活動在居服員和社工員一首接一首的舞蹈及歌曲中邁入最高潮，孩子們也在最後送給長輩們一首充滿希望的〈快樂天堂〉，希望藉此讓彼此的距離更加緊密，也讓孤獨的長輩能同享子孫溫情，孩子們圍在長輩身邊大聲獻上新年賀詞，讓長輩感受到滿滿的溫暖與祝福。

社工人員表示，圍爐活動一直是許多獨老長輩們年初最期待的盛事之一，不僅可以逗陣吃美食，還能夠還孩子們互動，重溫家家戶戶新年團圓的氣氛，就連高齡92歲的阿嬤也期待前來參與。

恆基院長黃健榮指出，雖然過去2年沒有舉辦實體的「銀髮童心圍爐」活動，但恆基的關懷從未停歇，前2年因疫情調整以「外送年菜」的方式送到長輩手中和課輔班，為的就是讓失依的獨居長者和弱勢家庭孩童們，能在逢年過節感受到暖暖的溫情與快樂，這是恆基17年來不變的堅持。