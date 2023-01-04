和潤企業公益行動腳步不停歇，持續在全台播下公益種子，今年攜手急需太陽能、關係到用路安全的新竹天主教華光社會福利基金會合作，該基金會園區13座路燈年久失修，影響身心障礙者、基金會員工夜間用路安全。在去年年底走訪園區現勘，了解迫切需求後，和潤企業立即啟動第一波「綠能公益行動計畫」。

和潤企業3日於華光社會福利基金會舉行「希望之光」園區太陽能路燈完工儀式，邀請華光社會福利基金會董事長徐森義神父、執行長李素貞修女、和潤企業董事長劉源森、副總經理廖文忠共同見證。

除了太陽能路燈，劉源森表示，為營造更友善無障礙環境，使長期使用輪椅代步的身心障礙者不需大動作移位，即可便利測得體重，本次特別捐贈兩台多功能輪椅秤，期望透過體重管理，促進身心障礙者的身體健康。

和潤企業運用綠能專業，於今年正式啟動「綠能公益行動計畫」，以公益＋綠能＋教育為主軸，透過電廠建置合作、綠能設備捐贈、售電合作、綠能教育課程等模式，創新社會參與模式，讓綠能公益有更多元模式，讓每一度綠電更有意義，進而達成企業、非營利機構、環境三贏局面。

和潤企業秉持關愛台灣土地的精神，將ESG融入企業營運策略中，內化於本業，運用本身核心專業，規劃「綠能公益行動計畫」，用綠能助人心想事成，用綠電照亮各社會角落，並持續朝社會共融、環境永續之路邁進。

在推動ESG永續發展工作上，和潤企業透過Plan-Do-Check- Action辨識可再精進的面向，並以現地現物方式，了解各地迫切需求之資源與協助，結合本業提出有效解決問題的方案，故在社會參與面，以創新、接地氣形式推動社會關懷計畫；在環境永續面，接軌國際趨勢，發展綠色金融、綠色能源；在公司治理面，精進公司治理評鑑，並帶領子公司一起走向公司治理、法遵制度化。