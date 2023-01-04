網紅「台菜二世祖」過去因推廣辦桌文化吸引不少粉絲，沒想到實際舉辦「鄉民宴」後卻是負評居多，台菜二世祖就此消聲匿跡。過了5年，近日有網友發現台菜二世祖重新開始活動，他也趁機發文爆料，稱當時遭到冰品贊助商「背刺」，沒想到反被該公司員工打臉，「我只想說過了5年您似乎還是沒成長」，而台菜二世祖遭到許多鄉民留言洗版後也緊急關閉臉書粉專。

近日有網友在「台菜二世祖-阿建的手路菜」臉書粉專留言獲得回應，許多鄉民發現台菜二世祖重新活動後，在PTT分享此事，沒想到竟成功釣出台菜二世祖。他表示當時不應該為了方便拿場地提供的盤具，因此被酸「鐵盤蹄膀」沒話說，但真的並沒有欺騙鄉民，高雄的鄉民宴最失敗的一點就是沒提供飲料。兩場活動讓他感到能力不足、太自以為是，把累積的名聲毀於一旦，但並不後悔舉辦。

台菜二世祖提到，當時辦台北場時冰品贊助商出包沒準備冰桶，怕冰品融化才會在宴席中提早上菜。台北宴遭到負評後，一位鄉民誣陷他的菜色、創意是「偷別人的當自己的」，他應冰品贊助商要求發出聲明，讓對方道歉收場，沒想到希望贊助商幫忙說明時，贊助商卻扯鄉民們容易淡忘、要他忍忍，它們的公關部門對這個看很準，「結果沒多久就看到它們的廣告，投放自稱是鄉民宴中最好吃廣告詞」。

不過冰品贊助商員工公開回應，「請問我們公司為什麼要在一片大逆風的情況下來幫您洗地？」強調自己是食品而非公關公司，贊助沒拿到錢、只是推廣試吃；當時轉述公關說法要台菜二世祖忍忍，就是希望他能辦好高雄場，結果也辦到被罵；員工強調，鄉民宴本身辦得好或不好跟冰品沒關係，就是菜色不好或不如期待才會被比較，「過了5年了為什麼還是搞不懂重點呢？」；鄉民宴最好吃的冰品並非公司自己說、也非公司找公關說，而是鄉民討論。

員工公開當時對話，證明並未說過鄉民容易淡忘，強調是因為對方質疑贊助商是否有私下給台菜二世祖好處，才會希望台菜二世祖說明偷菜色一事，並透露其實他們也鼎力贊助了一場其他人辦的嘉義鄉民宴，就是為了推廣新品牌。如今他們沒做冰品而是專做低卡蒟蒻凍，「我只想說過了5年您似乎還是沒成長，幹天幹地幹社會，反思才會成長，與您共勉」。

對此，許多人紛紛回應「想不到5年了還能血流成河」、「這是免費可以看的嗎？」、「這就是我要看到的大場面！好啦沒有」、「原來黑色還能更黑」，而台菜二世祖的臉書粉專遭到流言洗版後也緊急關閉。