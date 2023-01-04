葛萊美獎得主、小號演奏家克里斯．伯堤（Chris Botti），今年將再度訪台巡演，不愛豪宅名車、只愛音樂的他表示，人生處處有音樂，他的官方臉書也寫著︰「很興奮能再次回到台灣演出。」

伯堤曾表示，他對跑車、有游泳池的豪宅沒興趣，「我大部分的時間都是在旅途中、四處奔走，何必一定要擁有那些呢？總之，哪裡有音樂，那裡就是家。」

伯堤自10歲開始演奏，高中開始成為職業演奏家，在疫情前，他平均一年巡演高達數百場。2019年，他到台中國家歌劇院演出，現場嗨翻，伯提和樂手們更走下台和樂迷們近距離互動，令樂迷難忘。

伯堤也曾入選美國《時人》雜誌全球50位性感男性之一，同時是《告示牌》爵士專輯榜常勝軍，作品常登上流行專輯榜前40名，並曾以《Impressions》榮獲葛萊美最佳流行演奏專輯獎。自1995年出道以來，也是馬友友、波伽利、史汀、保羅賽門等音樂家指名合作的對象。

2023年2月22日至2月27日，伯堤將在台北、高雄、台南與台中巡演，同行的樂手好友，還有「地下靈魂樂女王」之稱的歌手西．史密斯（Sy Smith）、知名爵士鼓手李．皮爾森（Lee Pearson）等。