女星袁艾菲（早期藝名：迅猛龍）參加綜藝節目《大學生了沒》出道，後來在許多戲劇作品中出演配角，2019年公開宣布與圈外男友老魚結婚，兩人認識10年、交往2年，感情相當甜蜜；袁艾菲時常會透過社群平台與粉絲互動，她近日分享有兩週喉嚨有異物感，讓她想了很多可能性，自己把自己嚇個半死。

袁艾菲今（4日）凌晨發文：「我的生活中時常會幹些糗事，老魚從驚訝到現在已經習以為常。2023新的一年、新的展望，期許自己會機靈一點，但事實證明是想太多了。」她表示有兩週時間，喉嚨時常會感覺到有異物、卡卡的，過去一段時間都沒有好轉，自己摸脖子檢查沒有發現腫塊，吞嚥也一切正常；因為周遭有很多親友生病，怕驚擾大家的心情，因此只能在深夜時獨自一人上網查，「像是胃食道逆流引起、自律神經失調、慢性咽喉炎還有最可怕的癌症腫瘤，都會引起異物感卡卡的症狀」。

袁艾菲抱著忐忑不安的心情掛了耳鼻喉科，想說提早發現提早治療也好，輪到她時醫生問了病情，接著拿口內攝影機仔細拍攝，用棉花棒抵著喉嚨深處壓，「深到可以瘋狂咳嗽的那種，像是在檢查些什麼，此時我心裡開始有了一些好的、一般的、不好的打算」。後來醫生說是因為食物殘渣掉到扁桃腺腺體裡導致發炎，已經用棉花棒把東西擠出來了，就不會感到不舒服。袁艾菲自嘲：「像痘痘發炎紅腫一樣，擠出來就沒事了。我竟然為了這個超級幽默的原因，把自己嚇個半死啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈到底為什麼」。