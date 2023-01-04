北韓領導人金正恩元旦這天來到錦繡山太陽宮慶祝2023新年，會見「朝鮮少年團」（KCU）的童子軍們並給予勉勵，不過根據官媒事後公布的照片發現，當金和孩子們親密互動時似乎不被領情，各個露出僵硬、厭惡的面容，有媒體認為可能與當時天氣太冷有關。

過去許多大型活動鏡頭顯示，金正恩每每現身必會受到官員、人民的熱情迎接，就連致詞時談到國家的豐功偉業，激動情緒搶盡風頭，或是得知領導人身體微恙，台下每個人也都宛如晴天霹靂般，哭得泣不成聲；元旦當天金正恩也是行程滿檔，先是前往錦繡山太陽宮瞻仰祖父金日成和父親金正日，慶祝新年到臨，隨後更參與「朝鮮少年團」舉辦的第9次代表大會，再度展現父愛。朝鮮少年團即7至14歲的北韓學生被規定必須加入的青年組織。

北韓官媒朝鮮中央通訊社2日發布一系列的活動照，可以看到金正恩對現場大批學生展現親和力，伸手摸頭、摸臉頰，更被他們團團包圍、摟著臂膀。仔細看這黏tt的舉動卻因一些男孩的僵硬表情露了餡，明明是歡樂的慶祝日，但幾位卻頻頻皺眉，還一度要崩潰大哭，有趣畫面在網路上引起熱議。

金正恩對現場大批學生展現親和力，伸手摸頭、摸臉頰，更被他們團團包圍、摟著臂膀，被摸頭的小男孩似乎坐立難安。(圖/路透社)

金正恩對現場大批學生展現親和力，伸手摸頭、摸臉頰，更被他們團團包圍、摟著臂膀。不過最左邊的小男孩卻面有難色，疑似當天天氣太冷。 (圖/路透社)

報導形容，「孩子們與金爸爸合影留念後，得到一個溫暖的擁抱並收下禮物，臉上洋溢著感動與喜悅」。

此外，金正恩還在勞動黨中央會議上強調「南方是明顯的敵人」，未來將大幅度增加核彈頭儲備，提高威脅級別。