特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2022年爭議不斷，不僅身價大縮水，痛失首富寶座，還因為推特收購案深陷輿論風暴。即便如此，馬斯克仍為自己在2021年被《時代雜誌》封為「年度風雲人物」為傲，並在推特開心的重提過去輝煌，殊不知竟遭底下網友群嘲「閉嘴，沒人問你」。

馬斯克2021年1月身價首度突破2000億美元，創貝佐斯之後第二人的歷史紀錄，然僅時隔1年，特斯拉股價暴跌約65%及推特收購案的影響，馬斯克身價從最高3400億美元暴跌至1370億美元，締造有史以來身價大幅縮水2000億美元的紀錄。

馬斯克4日在推特發文回憶從前的自己，「12個月前，我是年度風雲人物」。未料卻被網友灌爆群嘲，「然後看看現在結果如何」、「特斯拉市值曾達1兆美元，一年可以有很大的改變」、「12個月前大多人都不知道你多麼不正常」、「然後你就瘋了」、「噓，沒人問你」、「你已經墮落了」。

也有不少網友不以為然，每個都說自己也曾獲封年度風雲人物，「17年前，我是年度風雲人物」、「我也是」、「我2006年是年度風雲人物」、「2006年，我們都是喔」。時代雜誌2006年選「你」作為年度風雲人物，標誌網路時代，每個用戶在全球資訊的貢獻，對世界推進的重要性。

另外也有少數支持者聲援馬斯克，「你現在仍然是，繼續奮鬥吧」、「你現在做的比你一年前做的更重要，謝謝你」、「一個偉大又有價值的成就，繼續下去，埃隆」。

這兩年來馬斯克屢屢掀起輿論，尤其在收購推特後，執行一系列包括裁員或是封殺記者帳號等爭議行為。去年12月中旬，馬斯克受邀登上脫口秀舞台，但卻被底下一連串的噓聲弄得不知所措，事後他也在推特坦言「這是第一次在現實世界被噓」。不過他也補充，噓聲其實只有10%，歡呼聲還是比較多。